Kalp ameliyatın sonrası taburcu oldu: Evine dönerken kazada hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Batman'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan Mehmet Yılmaz, yakınlarıyla birlikte Siirt’e gitmek üzere çıktığı yolda yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Batman'da talihsiz bir olay yaşandı. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan ve yakınlarıyla birlikte Siirt’e gitmek üzere yola çıkan 78 yaşındaki Mehmet Yılmaz’ın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Yılmaz, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YILMAZ VE 4 KİŞİ YARALANDI

Akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana gelen kazada, Yılmaz'ın da içinde bulunduğu 35 COE 204 plakalı otomobil, kar temizleme çalışması yapan greyder ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin içindeki Mehmet Yılmaz ve 4 kişi yaralandı.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandıKar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YILMAZ, YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Mehmet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 4 yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Yılmaz’ın yaklaşık bir hafta önce Batman’da kalp ameliyatı geçirdiği ve bugün taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Siirt’e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

