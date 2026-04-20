Taksi ve bisiklet çarpıştı: Olay yerinde hayatını kaybetti
Erzincan'ın İzzetpaşa Mahallesi 865 Sokak'ta akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 T 0162 plakalı taksi, aynı istikamette seyreden üç tekerli bisikletle çarpıştı.
Uzanarak kullandığı bisiklet sonu oldu: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü 38 yaşındaki Mehmet Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
“17 yaşındaki motosikletli” bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı!
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)