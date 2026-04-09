“17 yaşındaki motosikletli” bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı!

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Yiğitalp E. yönetimindeki motosiklet, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Hüseyin K.'ye çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın şiddetiyle yola savrulan bisikletli, devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Ahmet A. (18) yaralandı.

Son Dakika | Antalya-Isparta karayolunda feci kaza! 7 ölü 3 yaralı

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)