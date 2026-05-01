Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı

Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı
Son dakika haberi... Tunceli'de yıllarca "kayıp" vakası denilerek işlem yapılmayan, dönemin valisi, oğlu ve başhekiminin tutuklanmasıyla cinayet dosyasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı. Silinen hastane kayıtları ve kamu görevlilerinin zincirleme ihmallerini belgeleyen dosyalar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Gülistan Doku cinayestine ilişkin yürütülen soruşturmada, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin çalışmaları tamamlandı. Emniyet, valilik ve hastane personelinin ihmalleri ile silinen hastane kayıtlarını mercek altına alan müfettiş raporları, adli sürecin yürütüleceği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

SİLİNEN KAYITLAR VE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ RAPORLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye ve polis başmüfettişleri, hazırladıkları raporda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in görev süresi boyunca kentte görev yapan ve isimleri ifadeler ile tutanaklarda geçen emniyet ve valilik personelinin olaydaki ihmallerini araştırdı. Eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı müfettişleri de Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği Tunceli Devlet Hastanesi’nde silindiği tespit edilen kayıtlara ilişkin incelemesini bitirerek dosyaya ekledi.

ESKİ VALİ, OĞLU VE BAŞHEKİM DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLU

Müfettiş raporlarının tamamlanarak savcılığa teslim edildiği dosya kapsamında, an itibarıyla 12 şüpheli tutuklu bulunuyor. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme', 'bilişim sistemindeki verileri bozma' ve 'resmi belgeyi yok etmek' suçlarından; dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ise hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Vali Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise 'kasten öldürme' suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. Tutuklular arasında Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, ailesi ve dönemin valisinin yakın koruması da yer alıyor.

RAFTAN İNDİRİLEN DOSYADA 700 SAATLİK GÖRÜNTÜ

Süreç, 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun dosyayı raftan indirerek özel JASAT ekibi kurmasıyla ivme kazanmıştı. Toplanan 700 saatlik ek güvenlik kamerası (KGYS) görüntüsü ve HTS/PTS çalışmaları sonucunda, "kayıp" olarak işlem gören dosya "cinayet" soruşturmasına dönüşmüş; 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarla 17 kişi gözaltına alınırken, ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

