Zonguldak'a 1 Mayıs coşkusu! Madenciler en önde yürüdü

Demokrasi Platformu tarafından yapılan çağrıyla saat 13.00’te işçi ve memur sendikaları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları İstasyon Caddesi’nde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için bir araya geldi.

Düzenlenen yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem katıldı.

MADEN İŞÇİLERİ KORTEJİN EN ÖNÜNDE YÜRÜDÜ!

Kortejin önünde yer alan Genel Maden İşçileri Sendikası üyesi madenciler ve aileleri yer aldı. Madenciler ve aileleri sloganlar atarak yürüdü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki kahramanlıklarıyla hafızalara kazınan maden işçileri, baretlerini yere vurduktan sonra sessizliğe bürünüp ‘Sesimi duyan var mı?’ diyerek bağırdı.

KUTLAMALARA KOLTUK DEĞNEĞİYLE KATILDI!

İşçiler ve sendikalar, sloganlar atarak İstasyon Caddesi’nden Madenci Anıtı’na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından selamlama konuşmaları yapıldı.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Neşet Taşdemir (65) ise kutlamalara koltuk değnekleriyle katıldı. (DHA)





