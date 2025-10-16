MSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demişti

Ankara'da siyasetin gündemine oturan ve 2016'da kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması tartışmaları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) gelen adımların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

Tartışmaları alevlendiren ilk açıklamalardan biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 14 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilen askeri hastaneler konusuna değindi. Bu kararın bir hata olduğunu belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır, diyoruz. Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum" diyerek konuya partisi adına net bir destek verdi.

CHP BİR FÜN ÖCESİNDEN KANUN TEKLİFİ VERDİ

MHP liderinin açıklamasından bir gün önce, 13 Ekim'de ise CHP'nin konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı'na bir kanun teklifi sunuldu. Teklif, kapatılan askeri hastanelerin yeniden kurulmasını ve Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilmiş olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) dahil 25 sağlık kuruluşunun tekrar Milli Savunma Bakanlığı ile GATA'ya devredilmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, askeri sağlık sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesi için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hem ülke sınırları içinde hem de sınır ötesinde milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yapmaktadır. Ordumuzun görevlerini etkin biçimde yerine getirmesinde en az silahlı unsurlar kadar önemli olan bir yapı daha vardır, askeri sağlık sistemi. Mehmetçiğin sağlığı, hayatı ve cephe hattındaki direnci büyük ölçüde bu yapının varlığına bağlıdır. Askeri tıp, sivil sağlık hizmetlerinin yerine geçemeyeceği, özel bir uzmanlık alanıdır."

"Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir iktidar kendi ordusunu askeri doktorundan ve askeri hastanelerinden yoksun bırakmaz; böyle bir uygulama ne akılla ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşır. Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında çıkarılan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 25 askeri hastane, Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu adım, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurumsal tasfiyeye neden olmuştur. Böylece Türkiye, askeri hastanesi bulunmayan tek NATO ülkesi haline gelmiştir."

Teklifin gerekçesinde, kapatma kararının ardından askeri sağlık sisteminin ağır bir darbe aldığı belirtildi. 2 bini aşkın askeri doktor ve sağlık personelinin sistem dışına itildiği, uzman harp cerrahı sayısının 347’ye kadar düştüğü ve savaş cerrahisi alanında kurumsal kapasitenin neredeyse ortadan kalktığı ifade edildi. Bu durumun, özellikle sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçiğin sağlık hizmetine erişimini sınırlayarak bir sağlık politikası değil, bir "güvenlik zafiyeti" oluşturduğu kaydedildi.

"Aradan geçen dokuz yılda askeri sağlık altyapısının eksikliği, hem operasyon sahasında hem de ulusal güvenlik stratejisinde ciddi açıklar yaratmıştır. Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi yalnızca idari bir devri değil; kurumsal hafızanın, uzman kadroların, arşivlerin, eğitim müfredatının ve askeri disiplinin yeniden inşasını gerektirir. Askeri hastanelerin yeniden açılması, ordumuzun operasyonel gücünü artıracak ve ulusal güvenliğimizi tahkim edecektir."

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından şu açıklama geldi:

"Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir"