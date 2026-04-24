Hürmüz'e giderken beklenmedik saldırı! Maymun ABD askerini hastanelik etti

ABD Donanması’nda görevli bir denizci, Hürmüz Boğazı’na doğru seyir halindeki mayın temizleme gemisindeki görevi öncesinde Tayland’da karaya çıktığı sırada beklenmedik bir saldırıya uğradı. Axios’un aktardığı bilgilere göre, denizci bir maymunun saldırısı sonucu yaralandı.

Olayın ardından ilk müdahalesi yapılan denizcinin sağlık durumunun daha yakından takip edilmesi gerektiği değerlendirilerek görev bölgesinden tahliye edildiği bildirildi. ABD askeri yetkilileri, personelin tedavi altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Söz konusu olayın, bölgede askeri hareketliliğin arttığı ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde gerilimin yükseldiği bir dönemde yaşanması dikkat çekti. ABD Donanması’nın bölgede mayın temizleme ve güvenlik faaliyetlerini artırdığı bilinirken, yaşanan bu sıra dışı olay görev akışında geçici bir aksama yarattı.

Yetkililer, olayın operasyonel bir tehdit oluşturmadığını belirtirken, denizcinin göreve dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararın tedavi sürecinin ardından verileceği ifade edildi.