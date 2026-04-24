Hürmüz'e giderken beklenmedik saldırı! Maymun ABD askerini hastanelik etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Donanması’na ait bir mayın temizleme gemisinde görev yapan denizci, Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen görev rotası öncesinde Tayland’da uğradığı maymun saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık durumu nedeniyle bölgeden tahliye edilen personelin tedavisi sürüyor.

ABD Donanması’nda görevli bir denizci, Hürmüz Boğazı’na doğru seyir halindeki mayın temizleme gemisindeki görevi öncesinde Tayland’da karaya çıktığı sırada beklenmedik bir saldırıya uğradı. Axios’un aktardığı bilgilere göre, denizci bir maymunun saldırısı sonucu yaralandı.

Hürmüz’de abluka delindi! Yaptırım listesindeki tanker sessizce geçtiHürmüz’de abluka delindi! Yaptırım listesindeki tanker sessizce geçti

Olayın ardından ilk müdahalesi yapılan denizcinin sağlık durumunun daha yakından takip edilmesi gerektiği değerlendirilerek görev bölgesinden tahliye edildiği bildirildi. ABD askeri yetkilileri, personelin tedavi altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Söz konusu olayın, bölgede askeri hareketliliğin arttığı ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde gerilimin yükseldiği bir dönemde yaşanması dikkat çekti. ABD Donanması’nın bölgede mayın temizleme ve güvenlik faaliyetlerini artırdığı bilinirken, yaşanan bu sıra dışı olay görev akışında geçici bir aksama yarattı.

Yetkililer, olayın operasyonel bir tehdit oluşturmadığını belirtirken, denizcinin göreve dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararın tedavi sürecinin ardından verileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Dünya
ABD'nin İran planı ortaya çıktı! Hedefte kritik isimler var
Şara bu gösteriden rahatsız olmuş! Sadece dans ettiler ama 'Kültürümüze uygun değil' dedi
