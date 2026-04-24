Hürmüz’de abluka delindi! Yaptırım listesindeki tanker sessizce geçti

Basra Körfezi’nde tansiyon yüksek seyrini korurken, ABD’nin İran petrol ihracatını engellemek amacıyla başlattığı deniz ablukasına rağmen bir tanker gemisinin Hürmüz Boğazı’nı geçmeyi başardığı bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, yaptırım listesinde bulunan Curaçao bayraklı “Coba” isimli tankerin boğazdan geçerek Lark Adası açıklarında demir attığını duyurdu.

Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?

Söz konusu geminin, Washington tarafından İran’dan Çin’e petrol taşıdığı gerekçesiyle kara listeye alındığı biliniyor. Buna rağmen geçişin gerçekleşmesi, ABD öncülüğündeki deniz denetiminin ne ölçüde etkili olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BÖLGEDE GÜÇ SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce İran ile Pakistan’da yürütülen diplomatik temasların sonuçsuz kalmasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını ifade etmiş, bu kapsamda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede 10 binden fazla asker, çok sayıda savaş gemisi ve hava unsuruyla geniş çaplı bir askeri varlık bulundurulduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşen bu tür geçişlerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik mesajlar içerdiğine dikkat çekti. “Coba” tankerinin rotasını tamamlaması, bölgedeki güç mücadelesinin deniz trafiği üzerinden yeni bir boyut kazandığı şeklinde yorumlanıyor. (AA)