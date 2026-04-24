Hürmüz’de abluka delindi! Yaptırım listesindeki tanker sessizce geçti

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası sürerken, yaptırım listesinde yer alan bir tanker gemisinin Hürmüz Boğazı’nı geçerek bölgeye ulaşması dikkat çekti. Gelişme, ablukanın etkinliği ve sahadaki denetimin sınırlarıyla ilgili yeni soru işaretleri doğurdu.

Basra Körfezi’nde tansiyon yüksek seyrini korurken, ABD’nin İran petrol ihracatını engellemek amacıyla başlattığı deniz ablukasına rağmen bir tanker gemisinin Hürmüz Boğazı’nı geçmeyi başardığı bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, yaptırım listesinde bulunan Curaçao bayraklı “Coba” isimli tankerin boğazdan geçerek Lark Adası açıklarında demir attığını duyurdu.

Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?

Söz konusu geminin, Washington tarafından İran’dan Çin’e petrol taşıdığı gerekçesiyle kara listeye alındığı biliniyor. Buna rağmen geçişin gerçekleşmesi, ABD öncülüğündeki deniz denetiminin ne ölçüde etkili olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BÖLGEDE GÜÇ SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce İran ile Pakistan’da yürütülen diplomatik temasların sonuçsuz kalmasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını ifade etmiş, bu kapsamda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede 10 binden fazla asker, çok sayıda savaş gemisi ve hava unsuruyla geniş çaplı bir askeri varlık bulundurulduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşen bu tür geçişlerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik mesajlar içerdiğine dikkat çekti. “Coba” tankerinin rotasını tamamlaması, bölgedeki güç mücadelesinin deniz trafiği üzerinden yeni bir boyut kazandığı şeklinde yorumlanıyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
ABD'nin İran planı ortaya çıktı! Hedefte kritik isimler var
ABD'nin İran planı ortaya çıktı! Hedefte kritik isimler var
Şara bu gösteriden rahatsız olmuş! Sadece dans ettiler ama 'Kültürümüze uygun değil' dedi
Şara bu gösteriden rahatsız olmuş! Sadece dans ettiler ama 'Kültürümüze uygun değil' dedi
Hürmüz'e giderken beklenmedik saldırı! Maymun ABD askerini hastanelik etti
Hürmüz'e giderken beklenmedik saldırı! Maymun ABD askerini hastanelik etti