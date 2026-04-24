Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?
Akaryakıt fiyatlarına dün gelen zam kırılgan zeminde. Hürmüz Boğazı'nda gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatlarında indirimi getiren düşüşler de son buldu. Brent petrolün fiyatı, 100 doları tekrar aştı. ABD ve İran'ın sıcak çatışmaya girmesiyle yeni bir akaryakıt krizi yaşanabilir.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62.76 TL
|Motorin
|69.35 TL
|LPG
|34.99 TL
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62.62 TL
|Motorin
|69.21 TL
|LPG
|34.39 TL
24 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63.73 TL
|Motorin
|70.47 TL
|LPG
|34.87 TL
24 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64.01 TL
|Motorin
|70.75 TL
|LPG
|34.79 TL
24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.763,00 TL
Gram altın satış: 6.763,82 TL
24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,21 TL
Gram gümüş satış: 108,31 TL
24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9881 TL
Dolar satış: 45,0171 TL
Euro alış: 52,5479 TL
Euro satış: 52,6438 TL
Sterlin alış: 60,5445 TL
Sterlin satış: 60,6769 TL
