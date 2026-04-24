Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?

Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?
Akaryakıt fiyatlarına dün gelen zam kırılgan zeminde. Hürmüz Boğazı'nda gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatlarında indirimi getiren düşüşler de son buldu. Brent petrolün fiyatı, 100 doları tekrar aştı. ABD ve İran'ın sıcak çatışmaya girmesiyle yeni bir akaryakıt krizi yaşanabilir.

24 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62.76 TL
Motorin69.35 TL
LPG34.99 TL

24 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62.62 TL
Motorin69.21 TL
LPG34.39 TL

24 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63.73 TL
Motorin70.47 TL
LPG34.87 TL

24 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64.01 TL
Motorin70.75 TL
LPG34.79 TL

24 NİSAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 62.76 TL

İstanbul Anadolu: 62.62 TL

Ankara: 63.73 TL

İzmir: 64.01 TL

24 NİSAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 69.35 TL

İstanbul Anadolu: 69.21 TL

Ankara: 70.47 TL

İzmir: 70.75 TL

24 NİSAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 34.99 TL

İstanbul Anadolu: 34.39 TL

Ankara: 34.87 TL

İzmir: 34.79 TL

24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,00 TL

Gram altın satış: 6.763,82 TL

24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,21 TL

Gram gümüş satış: 108,31 TL

24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,9881 TL

Dolar satış: 45,0171 TL

Euro alış: 52,5479 TL

Euro satış: 52,6438 TL

Sterlin alış: 60,5445 TL

Sterlin satış: 60,6769 TL

24 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

24 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri

24 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

