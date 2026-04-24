Savaş kriptoyu eritiyor, piyasa kan ağlıyor
Kripto piyasası, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatları sıcak çatışmanın gündeme gelmesiyle düşüşe geçti. Bitcoin, son direnç noktası olan 78 bin doların altına geriledi. Ethereum ise büyük savruldu, son 24 saatte yüzde 1,8 düşüşle 2 bin 400 doların altına düştü.
24 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $77,868.78 (%-0.56)
- Ethereum (ETH): $2,314.33 (%-1.8)
- Toplam piyasa değeri: 1,55 trilyon $
- 24s toplam hacim: $37.41B milyar $
- Saat: 09:28
24 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|77,869$
|-0.56%
|$77,014.45
|$78,676.94
|37.41 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,314.33
|-1.80%
|$2,287.55
|$2,359.00
|17.58 milyar $
24 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|STABLE
|3,422$
|+%24,18
|ZEC
|347,88 $
|+%10,09
|AERO
|4,341$
|+%5,23
|H
|1,391$
|+%5,13
|BGB
|2,02 $
|+%4,26
24 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|MON
|$3,102.00
|-%7,26
|QNT
|71,47 $
|-%2,62
|MORPHO
|1,87 $
|-%2,08
|DOT
|1,23 $
|-%1,94
|TON
|1,32 $
|-%1,85
24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.763,00 TL
Gram altın satış: 6.763,82 TL
'Vur' emri sonrası altın fiyatları dibe vurdu
24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,21 TL
Gram gümüş satış: 108,31 TL
Hürmüz krizi gümüşe de sıçradı: Düşüş durmuyor
24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9881 TL
Dolar satış: 45,0171 TL
Euro alış: 52,5479 TL
Euro satış: 52,6438 TL
Sterlin alış: 60,5445 TL
Sterlin satış: 60,6769 TL
Tüm müdahalelere rağmen dolar 45 TL!
24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?
24 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
