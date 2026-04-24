Savaş kriptoyu eritiyor, piyasa kan ağlıyor

Kripto piyasası, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatları sıcak çatışmanın gündeme gelmesiyle düşüşe geçti. Bitcoin, son direnç noktası olan 78 bin doların altına geriledi. Ethereum ise büyük savruldu, son 24 saatte yüzde 1,8 düşüşle 2 bin 400 doların altına düştü.

24 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $77,868.78 (%-0.56)
  • Ethereum (ETH): $2,314.33 (%-1.8)
  • Toplam piyasa değeri: 1,55 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $37.41B milyar $
  • Saat: 09:28

24 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		77,869$-0.56%$77,014.45$78,676.9437.41 milyar $
Ethereum (ETH)$2,314.33-1.80%$2,287.55$2,359.0017.58 milyar $

24 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
STABLE3,422$+%24,18
ZEC347,88 $+%10,09
AERO4,341$+%5,23
H1,391$+%5,13
BGB2,02 $+%4,26

24 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
MON$3,102.00-%7,26
QNT71,47 $-%2,62
MORPHO1,87 $-%2,08
DOT1,23 $-%1,94
TON1,32 $-%1,85

24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,00 TL

Gram altın satış: 6.763,82 TL

24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,21 TL

Gram gümüş satış: 108,31 TL

24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,9881 TL

Dolar satış: 45,0171 TL

Euro alış: 52,5479 TL

Euro satış: 52,6438 TL

Sterlin alış: 60,5445 TL

Sterlin satış: 60,6769 TL

24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

24 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

