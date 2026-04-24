Tatilden dönen borsa Hürmüz'le yüzleşiyor

Yayınlanma:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Bist100 araya düşüşle girmişti. Rekor puanları gördükten sonra son kapanışı 14 bin 335,49 puandan yapan Bist100 endeksi, bugüne sadece 5,21 puanlık artışla başladı. Hürmüz'de tırmanan gerilimin bugün Bist100'de karamsar rüzgarlar estireceği tahmin ediliyor.

24 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

24 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.340,70
Değişim%0,036 (+5,21)
Önceki kapanış14.335,49
İşlem hacmi60.539.688
Saat9:56

24 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
PRZMA25,84+9,96
ATSYH63,65+9,84
ULUUN8,88+9,77
YYAPI1,03+8,42
ATLAS9,38+7,08

24 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
EDATA16,22-9,99
ULUFA4,58-9,84
ENPRA95,25-7,97
KONTR10,98-6,15
TERA276,00-4,50

24 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO323,00116.627.225,00
ASELS399,0099.249.255,00
TUPRS266,0082.864.852,00
SASA3,0174.304.676,39
KONTR10,9870.206.669,00

24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,00 TL

Gram altın satış: 6.763,82 TL

'Vur' emri sonrası altın fiyatları dibe vurdu

24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,21 TL

Gram gümüş satış: 108,31 TL

Hürmüz krizi gümüşe de sıçradı: Düşüş durmuyor

24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,9881 TL

Dolar satış: 45,0171 TL

Euro alış: 52,5479 TL

Euro satış: 52,6438 TL

Sterlin alış: 60,5445 TL

Sterlin satış: 60,6769 TL

Tüm müdahalelere rağmen dolar 45 TL!

24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

Hürmüz'deki çatışma pompaya yansıyacak: Akaryakıt krizi geri dönecek mi?

24 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Savaş kriptoyu eritiyor, piyasa kan ağlıyor

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

