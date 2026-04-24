Tatilden dönen borsa Hürmüz'le yüzleşiyor
Yayınlanma:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Bist100 araya düşüşle girmişti. Rekor puanları gördükten sonra son kapanışı 14 bin 335,49 puandan yapan Bist100 endeksi, bugüne sadece 5,21 puanlık artışla başladı. Hürmüz'de tırmanan gerilimin bugün Bist100'de karamsar rüzgarlar estireceği tahmin ediliyor.
24 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.340,70
|Değişim
|%0,036 (+5,21)
|Önceki kapanış
|14.335,49
|İşlem hacmi
|60.539.688
|Saat
|9:56
24 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|PRZMA
|25,84
|+9,96
|ATSYH
|63,65
|+9,84
|ULUUN
|8,88
|+9,77
|YYAPI
|1,03
|+8,42
|ATLAS
|9,38
|+7,08
24 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|EDATA
|16,22
|-9,99
|ULUFA
|4,58
|-9,84
|ENPRA
|95,25
|-7,97
|KONTR
|10,98
|-6,15
|TERA
|276,00
|-4,50
24 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|323,00
|116.627.225,00
|ASELS
|399,00
|99.249.255,00
|TUPRS
|266,00
|82.864.852,00
|SASA
|3,01
|74.304.676,39
|KONTR
|10,98
|70.206.669,00
24 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.763,00 TL
Gram altın satış: 6.763,82 TL
24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,21 TL
Gram gümüş satış: 108,31 TL
24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9881 TL
Dolar satış: 45,0171 TL
Euro alış: 52,5479 TL
Euro satış: 52,6438 TL
Sterlin alış: 60,5445 TL
Sterlin satış: 60,6769 TL
24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
24 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
