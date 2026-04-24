Yapa zeka sadece "evet" dedirtecek dudak uçuklatan bir maaşla eleman arıyor!

Yapa zeka sadece "evet" dedirtecek dudak uçuklatan bir maaşla eleman arıyor!
Yayınlanma:
Ayda 300 bin dolar... Bu rakam bir CEO maaşı değil, sadece bir 'anlaşma uzmanı'na vaat edilen ücret. Yapay zeka devi Anthropic, Avrupa’nın fişini takacak yer ararken, bu devasa operasyonu yönetecek kişiye krallara layık bir hayat sunuyor. Görevi basit ama bir o kadar zor: Şehirleri, belediyeleri ve enerji devlerini ikna edip o imzayı almak.

Amerikan yapay zeka geliştiricisi Anthropic, Avrupa'da yeni veri merkezi kapasitesi için görüşmeler yapacak, yüksek maaşlı bir anlaşma uzmanı arıyor. Vaat edilen maaş aylık 300.000 doların üzerinde. Veri merkezlerinde kapasite pazarlığı yapabilen bir tüccar için aylık 300.000 dolardan fazla gelir gerçekten dudak uçuklatan bir rakam...

Şirket, Londra'da yayınladığı bir iş ilanında, pozisyonun amacının veri merkezi kapasite sözleşmelerinin "ticari tedarik ve uygulama sürecini yönetmek" olduğunu belirtti.

Uzmanın 225.000 ila 270.000 İngiliz sterlini arasında bir maaş alması bekleniyor. CNBC'nin teklifle ilgili haberine göre, ücret en az 303.800 ABD doları olacak.

Bu pozisyonun önemi, Anthropic'in Avrupa genelindeki gelişmiş yapay zeka sistemlerine güç veren altyapının güvenliğini sağlamak açısından "kritik" olarak nitelendiriliyor.

YAPAY ZEKANIN EN PAHALI "EVET"İ

Anthropic henüz Avrupa'da herhangi bir proje açıklamadı ancak görünüşe göre Avrupa kıtasında aktif faaliyetlere başlamayı planlıyor.

Yeni çalışanın, "FLAP-D merkezleri" (Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris ve Dublin'i ifade eden bir terim) olarak adlandırılan bölgelerdeki veri merkezi pazarında ve ayrıca Kuzey ve Güney Avrupa pazarlarında çalışma deneyimine sahip olması gerekecektir.

Anthropic'in en yakın rakibi OpenAI, yakın zamanda bölgeye genişleme kararı aldığını duyurdu. Kuzey Avrupa, düşük enerji fiyatları nedeniyle yapay zeka geliştiren Amerikan şirketleri için özellikle ilgi çekici bir bölge.

OpenAI, İngiliz girişim şirketi Nscale'in Norveç'teki tesisinde ek işlem gücü kiralamayı planlıyor. Aynı zamanda Microsoft, 2025 yılının başından itibaren Portekiz ve İspanya'daki veri merkezlerine on milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

ABD'DEKİ VERİ MERKEZLERİYLE İLGİLİ SORUNLAR

Anthropic şu anda "dünyanın dört bir yanındaki" sağlayıcılardan doğrudan veri merkezi kapasitesi satın almak için anlaşmalar yapmayı değerlendiriyor.

ABD'li teknoloji devlerinin 2026 yılında yapay zeka altyapısına yapacağı harcamalar 600 milyar doları aşacak.

Bu arada, ABD'deki yeni veri merkezi projeleri zorluklarla karşılaşıyor. Ülkede, çok büyük miktarda enerji ve su tüketen veri merkezlerinin kurulmasına yönelik kamuoyu hoşnutsuzluğu artıyor.

Örneğin, Oracle ve OpenAI'nin 15 milyar dolarlık bir veri merkezi kampüsü inşa ettiği Milwaukee banliyösü Port Washington, Wisconsin'deki seçmenler, gelecekteki projeleri sınırlayan bir referandumu destekledi. En az üç şehir daha aynı şeyi yapmayı planlıyor.

Bu ay, Indianapolis Şehir Meclisi Üyesi Ron Gibson silahla tehdit edildi. Evinin kapısına on üç el ateş edildi. Kapıdaki notta ise "Veri merkezleri yasaktır" yazıyordu.

Fermi America, tedarik zinciri sorunları nedeniyle, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan dünyanın en büyük veri merkezlerinden birinin Teksas'taki inşaatını durdurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Ekonomi
Öğretmenler geleceği inşa ederken kendi gelecekleri neden güvencesiz?
Öğretmenler geleceği inşa ederken kendi gelecekleri neden güvencesiz?
İstanbul'da emekli olmak: Ne çıkış biletine ne ilaca para var!
İstanbul'da emekli olmak: Ne çıkış biletine ne ilaca para var!