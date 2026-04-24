'Vur' emri sonrası altın fiyatları dibe vurdu

'Vur' emri sonrası altın fiyatları dibe vurdu
ABD başkanı Trump'ın "Vur" emri, piyasaları altüst etti. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik tırmanırken, enflasyonun artacağına dair beklentiler altın fiyatlarını yerle bir etti. Gram altının fiyatı 6 bin 763,82 TL'ye, ons altının fiyatı ise 4 bin 670,48 dolara kadar geriledi.

24 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.763,82 TL
  • Ons altın (satış): 4.670,48 $

24 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.763,00 TL6.763,82 TL-0,23%6:51
Ons altın
$		4.669,84 $4.670,48 $-0,48%7:06
Çeyrek altın TL11.030,00 TL11.154,00 TL-0,15%6:50
Yarım altın
TL		22.040,00 TL22.267,00 TL-0,15%6:50
Tam altın
TL		43.763,55 TL44.623,48 TL-0,51%15:57
Cumhuriyet altını TL43.938,00 TL44.390,00 TL-0,17%6:51
Külçe altın ($/kg)149.532,00 $149.551,00 $-0,40%6:51

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem23 Nisan 202624 Nisan 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.832,04 TL6.763,82 TL-68,22 TL
Ons altın
(satış)		4.730,90 $4.670,48 $-60,42 $

24 NİSAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,00 TL

Gram altın satış: 6.763,82 TL

24 NİSAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 11.030,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.154,00 TL

24 NİSAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 22.040,00 TL

Yarım altın satış: 22.267,00 TL

24 NİSAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 43.763,55 TL

Tam altın satış: 44.623,48 TL

24 NİSAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 43.938,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 44.390,00 TL

24 NİSAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.669,84 $

Ons altın satış: 4.670,48 $

24 NİSAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 151.500,00 $

Külçe altın satış: 151.600,00 $

24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,37 TL

Gram gümüş satış: 108,45 TL

24 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,9906 TL

Dolar satış: 45,0147 TL

Euro alış: 52,5529 TL

Euro satış: 52,6380 TL

Sterlin alış: 60,5505 TL

Sterlin satış: 60,6770 TL

24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

