Altın kaybetti: Hürmüz'ün dalgalarında boğuldu

Küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak bilinen altın fiyatları, Orta Doğu’da sekizinci haftasına giren ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik krizle birlikte sert bir düşüş yaşıyor.

Yatırımcıların enflasyon endişeleri ve yükselen petrol fiyatları arasında yön bulmaya çalıştığı bu süreçte, altın fiyatları savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek yatırımcısını zarar ettirdi. 24 Nisan 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları, jeopolitik risklerin baskısıyla son ayların en düşük seviyelerini test ediyor.

ALTIN KAYBETTİ

ABD-İsrail ortaklığı ile İran arasındaki çatışmaların derinleşmesi, altın piyasasında daha önce görülmemiş bir hareketliliğe neden oldu.

Savaş öncesinde 5.247 dolar seviyesinde bulunan ons altın, krizin ilk günlerinde 5.434 dolara kadar tırmanarak zirve yapsa da, artan satış baskısıyla 4.124 dolara kadar geriledi. Benzer bir tablo gram altın tarafında da yaşandı; savaşın başında 7.449 TL olan seviyeler, kademeli olarak 6.763,82 TL'ye kadar çekildi.

Gümüşün yüzde 17.8 değer kaybettiği bu süreçte, platin ve paladyum da sanayi talebi endişeleriyle düşüşe eşlik etti. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, piyasadaki bu karamsar tabloyu destekleyerek 2026 yılı ons altın tahminini 5.700 dolardan 5.200 dolara revize etti.

HÜRMÜZ'ÜN DALGALARINDA BOĞULDU

Altındaki değer kaybının en büyük nedenlerinden biri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin "sıcak çatışma bölgesi" görünümüne bürünmesi oldu.

Askeri hareketlilik ve tehditler nedeniyle lojistik maliyetlerin artması, petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıyarak enerji kaynaklı enflasyon korkularını tetikledi.

'Vur' emri sonrası altın fiyatları dibe vurdu

Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini ötelemesine ve yatırımcıların faiz getirili varlıklara yönelmesine neden olarak altını baskıladı.

Piyasa uzmanı Ed Yardeni ise bu karamsarlığa rağmen jeopolitik risklerin altını "yeni Bitcoin" haline getirdiğini savunarak, kıymetli metalin 2026'da 5.000 dolara, on yılın sonunda ise 10 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Ancak anlık veriler, Hürmüz'deki gerilimin yarattığı enflasyonist baskının altını kısa vadede zayıf bıraktığını gösteriyor.

24 Nisan 2026 Güncel Altın Fiyatları Tablosu:

Gram Altın (Satış): 6.763,82 TL (Günlük değişim: -%0,23)

Ons Altın (Satış): 4.670,48 $ (Günlük değişim: -%0,48)

Çeyrek Altın (Satış): 11.154,00 TL

Yarım Altın (Satış): 22.267,00 TL

Tam Altın (Satış): 44.623,48 TL

Cumhuriyet Altını (Satış): 44.390,00 TL

Külçe Altın ($/kg): 149.551,00 $

Dün ile kıyaslandığında gram altının satış fiyatında 68,22 TL, ons altının fiyatında ise 60,42 dolarlık bir fark oluştu. Serbest piyasada fiyatlar anlık değişim göstermeye devam ediyor.