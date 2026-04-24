Facebook acımadı: Yapay zeka kabusu gerçek oldu

ABD merkezli teknoloji devi Meta, stratejik odağını yapay zekâya kaydırırken devasa bir işten çıkarma operasyonuna imza attı. Şirket, iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 8 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyururken, milyarlarca dolarlık teknoloji harcamalarının istihdam üzerindeki baskısı teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

FACEBOOK ACIMADI

Gazete Oksijen'in haberine göre; Facebook'un üst şirketi Meta'nın çalışanlarına gönderdiği iç yazışmada, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılmasının planlandığı resmen bildirildi.

Bu kapsamda 8 bin kişinin işine son verilirken, şirket ayrıca halihazırda açık olan binlerce pozisyonu da doldurmama kararı aldı. Bu hamle, on binlerce kişinin işten çıkarıldığı 2022 yılından bu yana, 2023'ten sonraki en büyük toplu işten çıkarma dalgası olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji devinin bu sert kararı almasındaki temel nedenin, sadece bu yıl yapay zekâ yatırımları için ayrılan yaklaşık 135 milyar dolarlık devasa bütçe olduğu ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA KABUSU GERÇEK OLDU

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklamada 2026 yılının yapay zekânın çalışma modellerini kökten dönüştüreceği bir dönem olacağını öngörmüştü.

Zuckerberg, yapay zekâ araçlarını kullanan çalışanların verimliliğinde ciddi artış yaşandığını ve tek bir kişinin daha önce koca bir ekibin yürüttüğü işleri tek başına yapabildiğini savunmuştu. Bu verimlilik artışı, yapay zekanın insan gücünün yerini alacağı yönündeki "kabus senaryosunu" Meta özelinde gerçeğe dönüştürdü.

Nike'ta 1400 kişiyle yollar ayrılıyor

Sektör genelinde de benzer bir tablo hakim; Amazon 30 binden, Oracle ise 10 bini aşkın çalışandan vazgeçerken, Snap Inc. ve Block Inc. gibi şirketler de binlerce kişiyi işten çıkardı. Uzmanlar, yapay zekâ yatırımlarına ayrılan dev bütçelerin teknoloji sektöründeki istihdam yapısını köklü ve sarsıcı bir biçimde dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.