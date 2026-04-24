Nike'ta 1400 kişiyle yollar ayrılıyor

Nike'ta 1400 kişiyle yollar ayrılıyor
Amerikan spor giyim markası Nike, rekabet gücünü artırmak ve karlı büyüme sağlamak amacıyla küresel operasyonlarında yapılanmaya gidiyor. Şirket, ağırlıklı olarak teknoloji departmanını etkileyecek bir kararla dünya genelinde yaklaşık 1400 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

Amerikan spor giyim markası Nike, küresel operasyonlarında yeniden yapılanmaya giderek yaklaşık 1400 çalışanının işine son verileceğini duyurdu.

Karar, şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen bir bilgilendirme notuyla paylaşıldı.

Nike'ı yeni tasarım kurtaramadı, o bölümde çalışanları işten çıkaracakNike'ı yeni tasarım kurtaramadı, o bölümde çalışanları işten çıkaracak

KESİNTİLER TEKNOLOJİ ALANINDA YOĞUNLAŞACAK

Küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere dair detayların yer aldığı notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak yeni bir model oluşturmak amacıyla çeşitli adımlar atıldığı belirtildi.

Türkiye'de de satılan bebek maması markasında fare zehri çıktı!Türkiye'de de satılan bebek maması markasında fare zehri çıktı!

Uygulanacak yeni stratejinin bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve toplam çalışan sayısında doğrudan değişikliklere yol açacağı aktarıldı. Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği ifade edilirken, işten çıkarmaların büyük bir bölümünün teknoloji alanında görev yapan çalışanları etkileyeceği kaydedildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Ekonomi
Intel'in geliri ilk çeyrekte yüzde 7 arttı
Intel'in geliri ilk çeyrekte yüzde 7 arttı
Motorinde indirim sevinci kursakta kaldı: Dev zam için tarih verildi
Motorinde indirim sevinci kursakta kaldı: Dev zam için tarih verildi