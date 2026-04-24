Nike'ta 1400 kişiyle yollar ayrılıyor

Amerikan spor giyim markası Nike, küresel operasyonlarında yeniden yapılanmaya giderek yaklaşık 1400 çalışanının işine son verileceğini duyurdu.

Karar, şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen bir bilgilendirme notuyla paylaşıldı.

KESİNTİLER TEKNOLOJİ ALANINDA YOĞUNLAŞACAK

Küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere dair detayların yer aldığı notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak yeni bir model oluşturmak amacıyla çeşitli adımlar atıldığı belirtildi.

Uygulanacak yeni stratejinin bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve toplam çalışan sayısında doğrudan değişikliklere yol açacağı aktarıldı. Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği ifade edilirken, işten çıkarmaların büyük bir bölümünün teknoloji alanında görev yapan çalışanları etkileyeceği kaydedildi. (AA)