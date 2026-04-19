Türkiye'de de satılan bebek maması markasında fare zehri çıktı!

Avusturya polisi yaptığı açıklamada ülkede 1000’den fazla SPAR süpermarketinde satılan HiPP markalı bebek mamalarına ilişkin ciddi bir güvenlik endişesi tespit edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bir müşterinin ihbarı üzerine incelenen 190 gramlık “havuç ve patates” içerikli bebek maması kavanozlarından birinde fare zehrine rastlandı.

Burgenland bölgesinde yürütülen incelemelerde, söz konusu ürünün güvenlik açısından risk taşıdığı ve tüketilmesinin hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi. Yetkililer, şüpheli kavanozların bazılarında kırmızı daire işaretli etiketler bulunduğunu, ayrıca kapaklarda hasar, açılma izleri, güvenlik mührü eksikliği veya olağandışı koku tespit edildiğini aktardı.

SABOTAJ MI?

HiPP tarafından yapılan açıklamada, ürünlere dışarıdan müdahale edilmiş olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmediği ifade edildi. Şirket, olayın bir sabotaj ya da suç girişimi olabileceğini değerlendirirken, üretim sürecinde böyle bir riskin bulunmadığını savundu.

AVRUPA ÜLKELERİ ALARMA GEÇTİ

Soruşturma kapsamında Çekya ve Slovakya’da ele geçirilen benzer ürünler üzerinde yapılan ilk testlerde de zehirli madde izlerine rastlandığı bildirildi. Almanya’daki incelemelerin ardından Avusturya makamlarının da uyarıldığı öğrenildi.

ŞİRKETTEN UYARI GELDİ

SPAR yetkilileri ise geri çağırmanın tamamen önlem amaçlı olduğunu, yalnızca Avusturya’daki yaklaşık 1.500 mağazayı kapsadığını açıkladı. Şirket ve HiPP, tüketicilere ellerinde bulunan ürünleri kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulunarak iade eden müşterilere ücret iadesi yapılacağını duyurdu.

Polis ayrıca, söz konusu ürünlerle temas eden kişilerin hijyen açısından ellerini dikkatlice yıkamaları gerektiğini hatırlattı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.