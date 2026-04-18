Tuzağa düşmeyin! Uzman uyardı: Özel hastane diye bu ücretleri isteyemezler

Türkiye’de halkın büyük bir kesimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında sağlık hizmetlerine erişmeye çalışıyor. Ancak kamu hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle özel sağlık kuruluşlarına yönelen hastalar, çoğu zaman ne kadar "ilave ücret" ödeyeceklerini bilmeden masaya oturuyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, özel hastanelerin keyfi ücret artışlarının önüne geçen yasal sınırları ve halkın bedava alabileceği hizmetleri tek tek sıraladı.

YÜZDE 200 SINIRI VE YAZILI ONAY ZORUNLULUĞU

Özel hastaneler, sundukları hizmetler için sınırsız bir fiyat belirleme yetkisine sahip değil. Mevzuata göre, bir hastanenin talep edebileceği ek bedel, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen hizmet bedelinin en fazla 2 katını (%200) geçemez. Ayrıca, hastane yönetimleri herhangi bir işlem yapmadan önce hastadan mutlaka "İlave Ücret Onay Formu" almak zorunda.

Özellikle üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri tarafından verilen hizmetlerde ise ödenecek fark tutarı, asgari ücretin iki katı ile sınırlandırılmış durumda. Alınacak farkların tüm hastaların görebileceği tabelalarda şeffaf bir şekilde ilan edilmesi de yasal bir mecburiyet.

BU HİZMETLER İÇİN BİR KURUŞ BİLE ÖDEMEYİN

Yasalar, bazı özel ve hayati durumlarda özel hastanelerin ilave ücret almasını kesin bir dille yasaklıyor. Aşağıdaki durumlarda hastalardan fark ücreti talep edilemez:

Ücretsiz Hizmetler Kapsam Detayı ACİL DURUMLAR Hayati risk taşıyan durumlardaki ilk 24 saatlik tedavi süreci. YOĞUN BAKIM VE YANIK Hayat mücadelesi verilen bu birimlerdeki tüm müdahaleler. KANSER TEDAVİSİ Kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemleri. YENİ DOĞAN Bebeklerin dünyaya geldikten sonraki ilk sağlık kontrolleri ve hizmetleri. NAKİLLER Organ, doku ve kök hücre nakli süreçleri. KRONİK HASTALIKLAR Diyaliz ve (bazı istisnalar dışında) kalp cerrahisi operasyonları.

Buna ek olarak; şehit yakınları, gaziler, İstiklal Madalyası sahipleri ve harp malullerinden hiçbir gerekçe ile ilave ücret alınması mümkün değil.

ACİL SERVİSTE '24 SAAT' OYUNUNA DİKKAT

Acil servis kullanımlarında en çok suiistimal edilen konu "acil halin bitişi" süreci oluyor. Acil girişimsel müdahaleler ve ilk 24 saatlik gözlem süreci tamamen ücretsizdir. Hastaneler, hastanın durumu stabil hale geldikten sonra "Acil hal bitti" formunu imzalatarak ücretli süreci başlatabilir.

Ancak durumu acil olmadığı halde sadece sıra beklememek için acil servisi kullananlardan ücret talep edilebileceği unutulmamalıdır.

HAKKINIZI NASIL ARAYACAKSINIZ?

Fazladan ücret ödediğini düşünen milyonlarca hasta için izlenmesi gereken yol haritası şu şekildedir:

Hastaneden mutlaka ayrıntılı fatura ve hizmet dökümü talep edilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden ödenecek yasal tutar kontrol edilmelidir.

Haksız kazanç tespit edildiğinde ALO 170 hattı aranmalı veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi dilekçe ile şikayette bulunulmalıdır.