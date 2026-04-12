Ameliyat faturasını e-Devlet'te görünce şaşkına döndü! KDK kararını verdi

Özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişi, tetkikler hariç 73 bin lira ödeme yaptı. e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde ise işlem bedelinin 19 bin 180 lira olarak göründüğünü fark eden vatandaş, aradaki farkın iadesi talebiyle KDK’ye başvurdu.

Bunun üzerine inceleme başlatan KDK, konuyla ilgili özel hastaneden görüş istedi. Hastane yönetimi tarafından kuruma gönderilen yazıda ise "hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediği ve ücret farkını ödemeyi kabul ettiği" ileri sürüldü.

Yazıda, hastanın bilgisi ve rızası dahilinde ödenen ücretin iadesinin yapılamayacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gönderilen yazıda, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde söz konusu ameliyat için hastaneye 19 bin 180 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre SGK’ye faturalanan tutarın en fazla iki katına kadar ücret talep edilebileceği hatırlatılırken, aradaki 34 bin 638 liranın fazla tahsil edildiği belirtildi.

Söz konusu hastaneyle imzalanan Afiliye Üniversitesi Protokolü’nde cezai yaptırım maddesinin bulunmaması nedeniyle hastaneye herhangi bir ceza uygulanamadığı ifade edildi. Bu nedenle, mevzuata aykırı bir durum söz konusu olsa da hastaya ücret iadesi yapılamayacağı belirtildi.

ÜCRET FARKININ İADESİ TAVSİYESİ

Başvurucuyu haklı bulan KDK, Sağlık Uygulama Tebliği’ne aykırı şekilde tahsil edilen 34 bin 638 liralık ücret farkının, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte vatandaşa iade edilmesi yönünde hastaneye tavsiyede bulundu.

Kurum, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özel sağlık hizmeti sunucularıyla gerçekleştirilecek Afiliye Protokolü veya hizmet satın alımı sözleşmelerinde, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinin uygulanmasına dönük koruyucu, önleyici ve yaptırım uygulayıcı düzenlemelerin yapılmasını SGK'ye önerdi. KDK'nin kararında şu ifadeler yer aldı: