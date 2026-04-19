İnsanlık dışı düzenek ortaya çıkarıldı: Bebek ticareti ağına operasyon

Nijerya’nın Lagos eyaletine bağlı Badagry bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon, ülke gündemini sarstı. “Bebek fabrikası” olarak anılan yasa dışı bir yapıya yapılan baskında 17 hamile kadın ve 10 çocuk kurtarılırken, insan ticareti şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Nijerya’nın Lagos eyaletinde yürütülen istihbarat çalışması, uzun süredir faaliyet gösterdiği belirlenen yasa dışı bir ağı ortaya çıkardı. Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) ekipleri, Badagry bölgesinde bulunan şüpheli bir adrese düzenledikleri operasyonla kamuoyunda “bebek fabrikası” olarak bilinen yapıyı çökertti.

Operasyonda, insanlık dışı koşullarda tutulduğu tespit edilen 17 hamile kadın ile 10 çocuk güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yetkililer, kurtarılan kadınların yaşlarının 18 ile 35 arasında değiştiğini ve uzun süredir alıkonulduklarını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

NSCDC Lagos Eyalet Müdürü Adedotun Keshinro, operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, baskının titiz bir istihbarat süreci sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti. Keshinro, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın derinleştirildiğini ifade etti.

Bölgedeki ilk incelemelere göre söz konusu merkezlerin, kaçırılan veya kandırılan kadınların zorla tutulduğu, hamile bırakıldığı ve doğan bebeklerin yasa dışı şekilde el değiştirdiği yapılar olduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, benzer suç ağlarının tespiti ve tamamen ortadan kaldırılması için operasyonların kesintisiz süreceğini vurguladı. Kurtarılan kadın ve çocukların ise sağlık kontrolleri ve koruma süreci için güvenli merkezlere sevk edildiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

