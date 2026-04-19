Ateşkesin adı var kendi yok: Gazze'de can kaybı 72 bini aştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, ateşkesin başladığı tarihten bu yana geçen sürede İsrail saldırıları sonucu 775 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 171 kişi ise yaralandı. Aynı dönemde ekipler, enkaz altından 761 kişinin cansız bedenini çıkardı.

SALDIRILAR SON 24 SAATTE DE DEVAM ETTİ

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarına dair son 24 saatlik bilançoyu da açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, hastanelere son bir gün içerisinde 2 Filistinlinin naaşının getirildiği belirtildi. Bu kişilerden birinin, daha önceki saldırılarda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren bir sivil olduğu kaydedildi.

EKİM 2023'TEN BU YANA TOPLAM BİLANÇO: 72 BİN 551 ÖLÜ

İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı ve kesintisiz devam ettirdiği saldırıların toplam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Bakanlık verilerine göre, operasyonların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 551'e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 172 bin 274 olarak kayıtlara geçti.

Gazze'de insanlık can çekişiyor! Bu kez de temiz su taşıyanlar İsrail'in hedefi oldu

BİNLERCE CENAZEYE ENKAZ ALTINDA ULAŞILAMIYOR

Saldırıların fiziksel yıkımı, can kayıplarının tam olarak tespit edilmesini de engelliyor. Gazze Şeridi genelinde yıkılan binaların enkazı altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ve sivil savunma faaliyetleri, kısıtlı imkanlar ve devam eden saha operasyonları nedeniyle aksarken; enkaz altındaki binlerce kişiye henüz ulaşılamadığı bildiriliyor. (AA)