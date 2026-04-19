Ateşkesin adı var kendi yok: Gazze'de can kaybı 72 bini aştı

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları durmadı; ateşkes sürecinde 775 kişi daha yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 551'e ulaşırken, enkaz altındaki binlerce cenazeye hâlen ulaşılamıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, ateşkesin başladığı tarihten bu yana geçen sürede İsrail saldırıları sonucu 775 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 171 kişi ise yaralandı. Aynı dönemde ekipler, enkaz altından 761 kişinin cansız bedenini çıkardı.

SALDIRILAR SON 24 SAATTE DE DEVAM ETTİ

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarına dair son 24 saatlik bilançoyu da açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, hastanelere son bir gün içerisinde 2 Filistinlinin naaşının getirildiği belirtildi. Bu kişilerden birinin, daha önceki saldırılarda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren bir sivil olduğu kaydedildi.

EKİM 2023'TEN BU YANA TOPLAM BİLANÇO: 72 BİN 551 ÖLÜ

İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı ve kesintisiz devam ettirdiği saldırıların toplam bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Bakanlık verilerine göre, operasyonların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 551'e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 172 bin 274 olarak kayıtlara geçti.

Gazze'de insanlık can çekişiyor! Bu kez de temiz su taşıyanlar İsrail'in hedefi olduGazze'de insanlık can çekişiyor! Bu kez de temiz su taşıyanlar İsrail'in hedefi oldu

BİNLERCE CENAZEYE ENKAZ ALTINDA ULAŞILAMIYOR

Saldırıların fiziksel yıkımı, can kayıplarının tam olarak tespit edilmesini de engelliyor. Gazze Şeridi genelinde yıkılan binaların enkazı altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ve sivil savunma faaliyetleri, kısıtlı imkanlar ve devam eden saha operasyonları nedeniyle aksarken; enkaz altındaki binlerce kişiye henüz ulaşılamadığı bildiriliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Atina ve Rum yönetimine: İstedikleri kadar saklasınlar, hedefleri Türkiye!
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Atina ve Rum yönetimine: İstedikleri kadar saklasınlar, hedefleri Türkiye!
Tom Cruise’tan rekor anlaşma: Top Gun 3 için dudak uçuklatan rakam
Tom Cruise’tan rekor anlaşma: Top Gun 3 için dudak uçuklatan rakam