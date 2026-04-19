Gazze'de insanlık can çekişiyor! Bu kez de temiz su taşıyanlar İsrail'in hedefi oldu

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Mansura su dolum noktasında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, temiz su taşıyan kamyonlar hedef alındı. Saldırıda iki sürücü yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı.

Olayın, bölgede yürütülen rutin su taşıma faaliyetleri sırasında gerçekleştiği ve herhangi bir güzergâh ya da prosedür değişikliği olmadığı belirtildi. Saldırının ardından bölgede güvenlik endişeleri artarken, su dağıtım faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

YÜZ BİNLERCE KİŞİYE SU SAĞLIYOR

Mansura’daki dolum noktası, Gazze kentine su sağlayan hat üzerinde aktif olan tek tesis olarak biliniyor. Bu nedenle söz konusu nokta, başta çocuklar olmak üzere yüz binlerce kişinin temiz suya erişiminde kritik bir rol üstleniyor.

Yaşanan olayın ardından bölgede insani yardım çalışmalarının nasıl etkileneceği merak konusu olurken, saldırının uluslararası kamuoyunda sınırlı yankı bulması dikkat çekti.

MEDYADA YER VERİLMEDİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise olaya tepki göstererek saldırının derhal soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu. Kurumun açıklamasında, insani yardım çalışanları ile sivil altyapının hedef alınmaması gerektiği vurgulanırken global medyanın olaya göz yumması tepkilere neden oldu.