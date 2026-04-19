İran'dan savaş gölgesinde "tedarik zinciri güvende" açıklaması!

Yayınlanma:
İran’da temel ihtiyaç maddelerine ilişkin tedarik sürecinde herhangi bir kriz yaşanmadığı açıklandı. Hükümet, olası lojistik risklere karşı liman kapasitesini artırma ve sınır geçişlerini hızlandırma çalışmalarını devreye alırken, vatandaşlara “stok yapmama” çağrısı yapıldı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ülkede temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik herhangi bir endişe bulunmadığını açıkladı. Sadık, ISNA tarafından aktarılan açıklamasında, Limanlar ve Denizcilik Kurumu yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda tedarik zincirine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Sadık, temel ihtiyaç ürünlerinin ülke genelinde düzenli şekilde sağlandığını vurgulayarak, özellikle olası lojistik aksaklıklara karşı alternatif planların devreye alındığını belirtti. Bu kapsamda ülkenin güney limanlarında yaşanabilecek sorunlara karşı kuzey limanlarının kapasitesinin artırıldığı, ayrıca ürün girişini hızlandırmak amacıyla sınır geçiş noktalarında düzenleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

"HALK PANİK YAPMAMALI"

Hükümetin tedarik güvenliği için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu dile getiren Sadık, mevcut süreçte en önemli unsurun halkın panik yapmadan hareket etmesi olduğunu söyledi. Özellikle savaş ve gerilim dönemlerinde stoklama eğilimlerinin kontrol altında tutulmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer, yapılan planlamaların hem iç piyasada ürün akışını güvence altına almak hem de olası dış kaynaklı lojistik baskılara karşı dayanıklılığı artırmak amacı taşıdığını belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

