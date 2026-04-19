İran’dan Boğaz resti: Biz geçemiyorsak başkası da geçemez

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran devlet televizyonuna konuşan Galibaf, ABD’nin bölgede İran’a yönelik uygulamalarını eleştirerek bunun “düşüncesizce bir politika” olduğunu söyledi.

Galibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut geçiş trafiğine dikkat çekerek, “Bugün Boğaz’da trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

AMERİKA ABLUKAYI KALDIRMAZSA...

ABD’nin son günlerde uyguladığını belirttiği politikaları “abluka” olarak tanımlayan Galibaf, bu durumun devam etmesi halinde sert karşılık verilebileceğini dile getirdi. İranlı yetkili, “Biz Hürmüz Boğazı’ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur.” dedi.

Galibaf ayrıca, “Amerika ablukayı kaldırmazsa Hürmüz Boğazı’ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacak.” sözleriyle olası bir adımın sinyalini verdi.

MÜZAKERELERE DEĞİNDİ

Konuşmasında geçmişte Pakistan’da ABD ile yürütülen görüşmelere de değinen Galibaf, yaşanan bir diyaloğu aktararak şunları söyledi:

“İslamabad’daki ABD heyetine dedim ki, ‘Mayın gemileriniz bulunduğu yerden biraz daha ilerlerse kesinlikle ateş edeceğiz.’ Geri dönme emrini vermek için 15 dakika istediler ve emri verdiler.”

Galibaf’ın açıklamaları, Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik gerilimin yeniden tırmanabileceği yönünde yorumlandı. (AA)