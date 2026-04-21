Savaş mı ateşkes mi? ABD-İran hattında dünyayı ayağa kaldıran iddia: Geldiler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile 'savaşı sonlandıracak' olası bir anlaşmayı görüşmek üzere bu sabah İslamabad'a ulaştı. Ancak sahadaki bilgiler tam bir çelişki yumağına dönüşmüş durumda. Al Jazeera, İran ve ABD ön heyetlerinin İslamabad'a ulaştığını bildirirken, İran devlet medyası IRNA bu bilgiyi kesin bir dille reddetti.

İranlı kaynaklar, Tahran'ın müzakerelere katılmama tutumunun sürdüğünü ve Pakistan'da herhangi bir İran heyetinin bulunmadığını belirtiyor. Buna karşılık Beyaz Saray'a yakınlığıyla bilinen Axios, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in görüşmeler için yeşil ışık yaktığını iddia ederek belirsizliği artırdı.

DÜNYA BASINI İSİMLERİ VERDİ: MASADA KİMLER VAR?

Tahran yönetimi "Heyet göndermedik" dese de, uluslararası yayın organları görüşmeci isimlerini dahi paylaşıyor.

The Wall Street Journal: İran heyetinin, ABD'li Vance ile aynı saatlerde Pakistan'da olacağını öne sürdü.

The New York Times: Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın görüşmelerin ikinci oturumuna katılacağını duyurdu.

Al Hadath: Pakistanlı bir yetkiliye dayanarak, her iki heyetin de bugün İslamabad'da olacağını ve ikinci turun planlandığı gibi gerçekleşeceğini belirtti.

TRUMP'IN ŞARTI NET: YA ANLAŞMA YA BOMBARDIMAN

Asıl süresi bugün (Salı) dolan ateşkes, Trump'ın Pazartesi günü yaptığı son dakika hamlesiyle Çarşamba akşamına kadar uzatıldı. Bu bir günlük ek süreye rağmen Trump'ın tonu oldukça sert. Trump, bir uzlaşma sağlanamaması halinde İran'daki köprülerin ve enerji santrallerinin yeni bir bombardıman dalgasıyla hedef alınacağını ilan etti.

İran tarafında ise "Tehdit altında müzakere olmaz" sesi yükseliyor. Al-Alam'a konuşan İranlı kaynaklar, Amerika'nın tutumunda köklü bir değişiklik olmadan masaya oturulmayacağını vurgularken, Parlamento Başkanı Galibaf, Trump'ın İran'ı teslim olmaya zorladığını ifade etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN 'ABLUKA' ŞARTI VE KRİTİK EŞİK

Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin gecikmesinin arkasında İran Devrim Muhafızları'nın baskısı olduğunu kaydediyor. Devrim Muhafızları, ABD ablukası tamamen kalkmadan hiçbir şekilde müzakere edilmemesi gerektiğini savunurken; Beyaz Saray, Tahran'an gelecek küçük bir işaret için tüm Pazartesi gününü teyakkuzda geçirdi.

Beyaz Saray teyakkuzda İran heyeti bekleniyor

Trump, ateşkesi Çarşamba akşamından sonrasına uzatmayı düşünmediğini not düşse de, ilerleme belirtisi olması durumunda kapıyı açık bıraktı. Şimdi tüm gözler, Vance ile birlikte bölgeye giden Trump'ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yapacağı temaslarda. Anlaşmazlıkların sürdüğü bu ortamda ateşkesin uzaması en olası çözüm olarak yorumlanıyor.