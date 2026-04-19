İran’da savaşın ağır bilançosu: 3 bin 468 ölü

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat’ta başlatıldığı belirtilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 468’e ulaştığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), vakfın yaptığı resmi açıklamayı kamuoyuna aktardı. Açıklamada, daha önce 3 bin 375 olarak bildirilen kimlik tespitli can kaybı sayısının güncellenerek 3 bin 468’e yükseldiği ifade edildi.

HASTANELER DE ZARAR GÖRDÜ

İran Adli Tıp Kurumu ise 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden binlerce kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve büyük bölümünün doğrulandığını bildirmişti.

Öte yandan İran Kızılayı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda, saldırılardan etkilenen hastanelere ilişkin görüntülere yer verdi. Görüntülerde, bombardıman nedeniyle hastane binalarında ciddi yapısal hasar oluştuğu, sağlık personelinin yeni doğan ünitesindeki bebekleri tahliye etmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülerde ayrıca hastanelerde yaşanan panik, hastaların güvenlik amacıyla dış alanlara çıkarılması ve sağlık çalışanlarının zor şartlar altında müdahale ettiği anlar yer aldı. İran Kızılayı, sağlık tesislerinin hedef alınmasının insani krizi derinleştirdiğini vurguladı. (AA)