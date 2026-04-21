ABD güçlerinden Hint Okyanusu'nda operasyon: İran tankerine helikopterlerle indiler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk bölgesinde bulunan M/T Tifani adlı İran tankerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Pentagon, ABD askerlerinin helikopterlerle gemiye çıkarak operasyonu sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı.

PENTAGON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin gemiye çıktığı anlara ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüntülerde askerlerin helikopterlerle tanker üzerine indiği ve gemiye operasyon düzenlediği görülürken, operasyonun herhangi bir çatışma ya da olay yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

TANKER HİNT OKYANUSU’NDA TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, M/T Tifani adlı tankerinin en son Maldivler ile Malezya arasında Hint Okyanusu’nda açık denizde sinyal verdiği belirtildi.

Pentagon, operasyonun “ziyaret hakkı” kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece ABD kuvvetleri, INDOPACOM sorumluluk alanında bayraksız ve yaptırım altındaki M/T Tifani gemisine ziyaret hakkı kapsamında gemiye çıkma operasyonunu herhangi bir olay yaşanmadan gerçekleştirdi.”

“YASADIŞI AĞLARI HEDEF ALIYORUZ”

Pentagon açıklamasında operasyonun, yaptırımları ihlal eden petrol ticaretini hedef alan deniz güvenliği faaliyetlerinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yasadışı ağları çökertmek ve İran’a maddi destek sağlayan yaptırım altındaki gemileri durdurmak amacıyla küresel deniz güvenlik operasyonlarımızı faaliyet gösterdikleri her yerde sürdüreceğiz” denildi.

İRAN’IN “GÖLGE FİLOSU” İDDİASI

ABD’ye göre ENSA Gemi İşletmesi Şirketi’ne bağlı M/T Tifani tankeri, 2024 yılından bu yana ABD yaptırımları altındaki İran petrolünü taşıyordu.

2025 yılında yaptırım listesine alınan ve Botswana bayrağı taşıdığı belirtilen geminin “milyonlarca ton” yasaklı petrol ticareti yaptığı öne sürüldü. Denize kıyısı bulunmayan Botswana bayrağı taşıyan gemi, Pentagon tarafından “ülkesiz” olarak tanımlandı.

ABD yönetimi, İran’ın yaptırımlar altındaki petrolünü satmak için çok sayıda tanker kullandığını ve bu gemilerin çoğunlukla farklı ülkelerin bayraklarını taşıdığını iddia ediyor.