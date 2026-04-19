Lübnan’ın güneyinde bir İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, 10 günlük geçici ateşkesin yürürlükte olduğu ancak ihlallerin yaşandığı Lübnan'ın güneyinde meydana gelen bir olayda, bir yedek askerinin hayatını kaybettiğini ve 9 askerinin yaralandığını bildirdi.

OLAYIN DETAYLARI

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyindeki olayda 31 yaşındaki Başçavuş Lidor Porat yaşamını yitirdi. Aynı olayda biri ağır olmak kaydıyla toplam 9 İsrail askeri yaralandı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan itibaren bölgede hayatını kaybeden İsrail askerlerinin toplam sayısı 15'e yükseldi.

GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan mutabakat kapsamında, 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, perşembeyi cumaya bağlayan gece yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını kamuoyuna duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirtmiş, ancak İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı. (AA)