Trump'ın "Lübnan'ı bombalamak yasaklandı" açıklaması İsrail'de şok etkisi yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD tarafından yasaklandığına dair açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminde "şok" etkisi yarattı. Axios'un haberine göre, gelişmeyi medyadan öğrenen İsrail tarafı, Beyaz Saray'dan resmi bir izahat istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." şeklindeki çıkışının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinde şaşkınlık yarattığı bildirildi. Gelişmenin ardından İsrail tarafının Beyaz Saray'dan izahat talep ettiği öne sürüldü.

NETANYAHU YÖNETİMİ HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Axios haber sitesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Trump'ın kullandığı "tamamen farklı dil" ve "Yeter artık" ifadesi, İsrail yönetiminde şok etkisi yarattı. Haberde, Netanyahu ve ekibinin Trump'ın Lübnan ile ilgili bu yorumlarını önceden bilmediği, konuyu medya aracılığıyla öğrenerek hazırlıksız yakalandığı ifade edildi. İsmini açıklamayan kaynaklar, bu durum üzerine İsrailli yetkililerin acil olarak Beyaz Saray'dan açıklama istediğini belirtti.

Beyaz Saray'dan "Meşru Müdafaa" Vurgulu Yanıt İsrail'in talebi üzerine değerlendirmede bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, ateşkes şartlarına dikkat çekti. Yetkili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan'ın Lübnan ve İsrail arasında imzaladığı ateşkes anlaşması, İsrail'in Lübnan hedeflerine karşı herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon gerçekleştirmeyeceğini açıkça belirtiyor. Ancak planlı, yakın tehdit oluşturan veya devam eden saldırılara karşı kendini savunma hakkını saklı tutuyor."

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI VE ATEŞKES SÜRECİ

Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulamış ve Netanyahu yönetimine şu sözlerle seslenmişti: "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık."

16 Nisan'da Trump'ın duyurusuyla İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında, ateşkes yürürlükte olsa dahi İsrail'in "planlı, yakın veya devam eden saldırılara karşı kendini savunma amacıyla" askeri harekat düzenleme hakkını koruduğu detayı yer alıyordu. (AA)

