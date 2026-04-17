Trump duyurdu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları yasaklandı

Trump duyurdu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları yasaklandı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamayla İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının durdurulduğunu ve bunun ABD tarafından yasaklandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklama, Ortadoğu’da tansiyonun düşüp düşmediğine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

İran ve ABD arasında 'nükleer' pazarlık! Trump 20 milyar dolar iddiasına yanıt verdiİran ve ABD arasında 'nükleer' pazarlık! Trump 20 milyar dolar iddiasına yanıt verdi

Trump söz konusu paylaşımda, paylaşımında İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının artık sona erdiğini ve bu adımın ABD tarafından “yasaklandığını” belirtti. Trump "“Büyük B2 bombardıman uçaklarımızın oluşturduğu tüm nükleer ‘toz’u ABD alacaktır. İran ile hiçbir şekilde, hiçbir formda para alışverişi olmayacaktır. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan’a da bağlı değildir; ancak ABD, Lübnan ile ayrıca çalışacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan’ı bombalamayacaktır. Buna ABD tarafından izin verilmemektedir. Artık yeter!!!" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN VE HİZBULLAH SÜRECİ BAĞIMSIZ

Olası düzenlemenin Lübnan’dan bağımsız olduğunu belirten Trump, buna rağmen ABD’nin Lübnan ile ayrı bir süreç yürüteceğini ve Hizbullah meselesinin “uygun bir şekilde” ele alınacağını ifade etti.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili de net bir tutum ortaya koyan Trump, ABD’nin bu konuda devreye gireceğini ve İsrail’in artık Lübnan’ı bombalamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Trump’ın açıklamaları, hem nükleer müzakereler hem de Ortadoğu’daki dengeler açısından yeni bir tartışma başlatmış durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Dünya
BM'den Gazze raporu: Günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor
BM'den Gazze raporu: Günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor
Üç kadından tekme tokat yasak aşk dayağı! Fırsatı bulan erkek de saldırdı
Üç kadından tekme tokat yasak aşk dayağı! Fırsatı bulan erkek de saldırdı