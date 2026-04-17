Trump duyurdu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklama, Ortadoğu’da tansiyonun düşüp düşmediğine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

İran ve ABD arasında 'nükleer' pazarlık! Trump 20 milyar dolar iddiasına yanıt verdi

Trump söz konusu paylaşımda, paylaşımında İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının artık sona erdiğini ve bu adımın ABD tarafından “yasaklandığını” belirtti. Trump "“Büyük B2 bombardıman uçaklarımızın oluşturduğu tüm nükleer ‘toz’u ABD alacaktır. İran ile hiçbir şekilde, hiçbir formda para alışverişi olmayacaktır. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan’a da bağlı değildir; ancak ABD, Lübnan ile ayrıca çalışacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan’ı bombalamayacaktır. Buna ABD tarafından izin verilmemektedir. Artık yeter!!!" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN VE HİZBULLAH SÜRECİ BAĞIMSIZ

Olası düzenlemenin Lübnan’dan bağımsız olduğunu belirten Trump, buna rağmen ABD’nin Lübnan ile ayrı bir süreç yürüteceğini ve Hizbullah meselesinin “uygun bir şekilde” ele alınacağını ifade etti.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili de net bir tutum ortaya koyan Trump, ABD’nin bu konuda devreye gireceğini ve İsrail’in artık Lübnan’ı bombalamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Trump’ın açıklamaları, hem nükleer müzakereler hem de Ortadoğu’daki dengeler açısından yeni bir tartışma başlatmış durumda.