Trump son anda salondan çıkarılmıştı! Suikast girişiminin şüphelisi tüm suçlamaları reddetti

Trump son anda salondan çıkarılmıştı! Suikast girişiminin şüphelisi tüm suçlamaları reddetti
Yayınlanma:
ABD’de gündem yaratan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı girişimi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Donald Trump’ın da katıldığı etkinliği hedef aldığı öne sürülen Cole Tomas Allen, federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ve siyasi çevrelerin yakından takip ettiği Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik saldırı girişimiyle suçlanan Cole Tomas Allen, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kim Jong-un suikast korkusuyla anayasayı değiştirdi! "Ölürsem nükleer atın"Kim Jong-un suikast korkusuyla anayasayı değiştirdi! "Ölürsem nükleer atın"

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Federal savcılar tarafından hazırlanan iddianamede Allen’ın, 26 Nisan gecesi etkinliğin yapıldığı otele pompalı tüfekle girdiği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu organizasyonu hedef aldığı belirtildi. Savcılık, olayın “başkana yönelik suikast girişimi” kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Mahkemedeki duruşmada Allen, yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Ayrıca olay sırasında bir Gizli Servis ajanını yaraladığı iddiasını da reddetti. Sanığın suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGELLEMİŞTİ

Olay gecesi otelde duyulan silah sesleri kısa süreli paniğe yol açmış, Trump güvenlik ekipleri tarafından hızla salondan çıkarılmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüphelinin otel lobisinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Saldırının ardından açıklama yapan Trump, yaralanan Gizli Servis ajanının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Olayın uluslararası bağlantısı olup olmadığına ilişkin sorulara ise “Bunu şu an söylemek zor, her ihtimal değerlendiriliyor” yanıtını vermişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Dünya
NATO çöküyor mu? İspanya’dan Avrupa’yı sarsan “ABD’siz savunma” çağrısı
NATO çöküyor mu? İspanya’dan Avrupa’yı sarsan “ABD’siz savunma” çağrısı
Ablukaya karşı yeni hamle: Sumud Kara Misyonu Gazze'ye ilerliyor
Ablukaya karşı yeni hamle: Sumud Kara Misyonu Gazze'ye ilerliyor