Kim Jong-un suikast korkusuyla anayasayı değiştirdi! "Ölürsem nükleer atın"

Kim Jong-un suikast korkusuyla anayasayı değiştirdi! "Ölürsem nükleer atın"
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kuzey Kore yönetimi, Kim Jong-un’un hedef alınması ihtimaline karşı ülkenin nükleer sistemini yeniden şekillendirdi. Anayasada yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, liderliğe yönelik bir saldırı durumunda ordunun otomatik şekilde nükleer karşılık vermesinin önü açıldı. Pyongyang’ın bu adımı, İran’da üst düzey isimlerin hedef alındığı saldırıların ardından atması dikkat çekti.

Kuzey Kore’de sessiz sedasız yapılan anayasa değişikliği uluslararası güvenlik çevrelerini alarma geçirdi. Pyongyang yönetimi, ülkenin nükleer doktrinini sertleştiren yeni düzenlemeyle birlikte, Kim Jong-un’un öldürülmesi ya da görev yapamayacak hale gelmesi durumunda otomatik misilleme sistemini devreye sokacak bir mekanizma oluşturdu.

Kuzey Kore’de yeni anayasa dönemi! Nükleer güç Kim Jong-un'un iki dudağının arasındaKuzey Kore’de yeni anayasa dönemi! Nükleer güç Kim Jong-un'un iki dudağının arasında

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin paylaştığı bilgilere göre karar, mart ayında gerçekleştirilen Yüksek Halk Meclisi toplantısında kabul edildi. Düzenlemenin ayrıntıları ise kısa süre önce dış basına ve bölgedeki güvenlik kaynaklarına yansıdı.

HAMANEY SUİKASTİ TETİKLEDİ

yeni-proje-2026-05-09t092421-475.jpg

Yeni sisteme göre Kuzey Kore’nin nükleer komuta yapısı “lider merkezli” olmaktan çıkarılarak belirli kriz senaryolarında otomatik işleyebilecek şekilde yeniden organize edildi. Özellikle ülkenin komuta zincirinin tehdit altında olduğunun değerlendirilmesi halinde nükleer saldırı emrinin gecikmeden uygulanabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre bu değişiklik, Pyongyang yönetiminin son dönemde artan “lider hedefli operasyon” korkusunun açık bir göstergesi. İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey askeri isimlerin hedef alındığı iddia edilen saldırılar sonrası Kuzey Kore’nin güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirdiği ifade edildi.

ABD-İRAN SAVAŞI YAKINDAN İZLENİYOR

Seul merkezli değerlendirmelerde, Pyongyang’ın özellikle İsrail ve ABD’nin İran’daki operasyon kabiliyetini yakından izlediği belirtildi. Analistler, İran’daki gelişmelerin Kuzey Kore yönetiminde ciddi bir “aynı senaryo bize uygulanabilir” kaygısı yarattığını öne sürüyor.

Kookmin Üniversitesi’nden Kuzey Kore uzmanı Prof. Andrei Lankov da Pyongyang’ın son gelişmeleri dikkatle analiz ettiğini söyledi. Lankov’a göre Kuzey Kore yönetimi, modern savaşlarda üst düzey liderlerin çok kısa sürede hedef alınabilmesinden büyük rahatsızlık duyuyor.

KİŞİSEL GÜVENLİK İÇİN SIRA DIŞI ÖNLEMLER

yeni-proje-2026-05-09t092811-087.jpg

Kim Jong-un’un kişisel güvenliği için yıllardır sıra dışı önlemler aldığı da yeniden gündeme geldi. Kuzey Kore liderinin seyahatlerinde ticari ya da devlet uçaklarından uzak durduğu, bunun yerine ağır zırhlı özel tren kullandığı biliniyor. Kamuoyuna açık programlarda ise çevresinin onlarca koruma tarafından kapatıldığı sık sık görüntüleniyor.

SİYASİ MESAJ NİTELİĞİNDE

Uzmanlar, anayasa değişikliğinin yalnızca askeri değil siyasi bir mesaj da taşıdığı görüşünde. Buna göre Pyongyang yönetimi, lider kadroya yönelik olası bir saldırının rejimi çökertmeyeceğini ve karşılığının çok ağır olacağını göstermek istiyor.

Ancak güvenlik çevrelerinde en büyük endişe, “otomatik misilleme” sisteminin kriz anlarında kontrolsüz sonuçlar doğurabilmesi. Özellikle iletişim hataları veya yanlış alarm ihtimallerinin, nükleer gerilimi saniyeler içinde küresel bir tehdide dönüştürebileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Dünya
Yıllarca süren işkence! Üvey annesi tarafından aç bırakılan kız 16 kiloya düştü
Yıllarca süren işkence! Üvey annesi tarafından aç bırakılan kız 16 kiloya düştü
"Ben Papa Leo’yum" dedi, banka inanmadı: Telefon aniden kapandı!
"Ben Papa Leo’yum" dedi, banka inanmadı: Telefon aniden kapandı!
Epstein dosyaları raflara sığmadı! Tartışma yaratan sergi açıldı
Epstein dosyaları raflara sığmadı! Tartışma yaratan sergi açıldı