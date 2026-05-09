Kim Jong-un suikast korkusuyla anayasayı değiştirdi! "Ölürsem nükleer atın"

Kuzey Kore’de sessiz sedasız yapılan anayasa değişikliği uluslararası güvenlik çevrelerini alarma geçirdi. Pyongyang yönetimi, ülkenin nükleer doktrinini sertleştiren yeni düzenlemeyle birlikte, Kim Jong-un’un öldürülmesi ya da görev yapamayacak hale gelmesi durumunda otomatik misilleme sistemini devreye sokacak bir mekanizma oluşturdu.

Kuzey Kore’de yeni anayasa dönemi! Nükleer güç Kim Jong-un'un iki dudağının arasında

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin paylaştığı bilgilere göre karar, mart ayında gerçekleştirilen Yüksek Halk Meclisi toplantısında kabul edildi. Düzenlemenin ayrıntıları ise kısa süre önce dış basına ve bölgedeki güvenlik kaynaklarına yansıdı.

HAMANEY SUİKASTİ TETİKLEDİ

Yeni sisteme göre Kuzey Kore’nin nükleer komuta yapısı “lider merkezli” olmaktan çıkarılarak belirli kriz senaryolarında otomatik işleyebilecek şekilde yeniden organize edildi. Özellikle ülkenin komuta zincirinin tehdit altında olduğunun değerlendirilmesi halinde nükleer saldırı emrinin gecikmeden uygulanabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre bu değişiklik, Pyongyang yönetiminin son dönemde artan “lider hedefli operasyon” korkusunun açık bir göstergesi. İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey askeri isimlerin hedef alındığı iddia edilen saldırılar sonrası Kuzey Kore’nin güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirdiği ifade edildi.

ABD-İRAN SAVAŞI YAKINDAN İZLENİYOR

Seul merkezli değerlendirmelerde, Pyongyang’ın özellikle İsrail ve ABD’nin İran’daki operasyon kabiliyetini yakından izlediği belirtildi. Analistler, İran’daki gelişmelerin Kuzey Kore yönetiminde ciddi bir “aynı senaryo bize uygulanabilir” kaygısı yarattığını öne sürüyor.

Kookmin Üniversitesi’nden Kuzey Kore uzmanı Prof. Andrei Lankov da Pyongyang’ın son gelişmeleri dikkatle analiz ettiğini söyledi. Lankov’a göre Kuzey Kore yönetimi, modern savaşlarda üst düzey liderlerin çok kısa sürede hedef alınabilmesinden büyük rahatsızlık duyuyor.

KİŞİSEL GÜVENLİK İÇİN SIRA DIŞI ÖNLEMLER

Kim Jong-un’un kişisel güvenliği için yıllardır sıra dışı önlemler aldığı da yeniden gündeme geldi. Kuzey Kore liderinin seyahatlerinde ticari ya da devlet uçaklarından uzak durduğu, bunun yerine ağır zırhlı özel tren kullandığı biliniyor. Kamuoyuna açık programlarda ise çevresinin onlarca koruma tarafından kapatıldığı sık sık görüntüleniyor.

SİYASİ MESAJ NİTELİĞİNDE

Uzmanlar, anayasa değişikliğinin yalnızca askeri değil siyasi bir mesaj da taşıdığı görüşünde. Buna göre Pyongyang yönetimi, lider kadroya yönelik olası bir saldırının rejimi çökertmeyeceğini ve karşılığının çok ağır olacağını göstermek istiyor.

Ancak güvenlik çevrelerinde en büyük endişe, “otomatik misilleme” sisteminin kriz anlarında kontrolsüz sonuçlar doğurabilmesi. Özellikle iletişim hataları veya yanlış alarm ihtimallerinin, nükleer gerilimi saniyeler içinde küresel bir tehdide dönüştürebileceği ifade edildi.