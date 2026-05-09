Epstein dosyaları raflara sığmadı! Tartışma yaratan sergi açıldı

ABD’nin New York kentinde dikkat çeken sıra dışı bir arşiv sergisi kamuoyuna açıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein bağlantılı milyonlarca sayfalık resmi doküman, Tribeca’daki bir okuma alanında fiziksel kitaplar hâline getirilerek sergilenmeye başlandı.

Son Dakika | Jeffrey Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı

“Epstein dosyaları” adı verilen dev arşivin, sayım yöntemine bağlı olarak yaklaşık 3 bin 400 ile 3 bin 700 arasında ciltten oluştuğu belirtiliyor. Belgeler, tek tek dosyalanarak raflara yerleştirildi ve ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

"HALK DOSYALARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAVRAMALI"

Serginin organizatörleri, bu çalışmanın amacının yalnızca dijital ortamda kalan belgeleri görünür kılmak değil, aynı zamanda kamuoyunun dosyaların büyüklüğünü ve kapsamını fiziksel olarak kavrayabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Temel Gerçekler Enstitüsü Sözcüsü David Garrett, projeye dair yaptığı açıklamada, “Bu dosyaları basılı hâle getirmek, onların soyut bir veri yığını değil, somut ve gerçek bir kayıt olduğunu gösteriyor” dedi.

KADEMELİ OLARAK PAYLAŞILMIŞTI

Epstein’a ilişkin belgeler, daha önce ABD Adalet Bakanlığı tarafından kademeli olarak kamuya açılmıştı. Çocuklara yönelik istismar ve fuhuş ağı iddialarıyla yargılanan Epstein, yargı süreci devam ederken kaldığı hapishanede hayatını kaybetmişti.

Sergi, 21 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak ve yoğun ilgi görmesi bekleniyor.