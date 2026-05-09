Almanya'da askerlik zorunlu olunca öğrenciler sokağa çıktı

Almanya’da on binlerce öğrenci, zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulmasına karşı ülke genelinde “Zorunlu askerliğe karşı okul grevi” çağrısıyla eylemler düzenledi. Eylemler kapsamında on binlerce öğrenci derslere katılmayarak sokaklara çıktı ve gençlerin askere alınmasına yönelik politikaların değiştirilmesini talep etti.

BERLİN SOKAKLARINDA PANKARTLI YÜRÜYÜŞ

Başkent Berlin’de yaklaşık 5 bin kişi Brandenburg Kapısı’ndan başlayarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) genel merkezine kadar yürüdü.

“Bombalar yerine eğitim” ve “Cephe yerine Berlin” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Şansölye Friedrich Merz ve hükümetin savunma politikalarını eleştirdi. Diğer kentlerde gerçekleştirilen protestolarda da “Bir daha asla zorunlu askerlik” sloganları yükseldi.

EYLEMLER YAYILIYOR

Bu kitlesel çıkış, aslında devam eden bir tepkinin uzantısı niteliğinde. Mart ayı başında yaklaşık 150 kentte düzenlenen benzer protestolara da yaklaşık 50 bin genç katılmıştı.

Genç kuşak, askeri politikalar yerine eğitime öncelik verilmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

YENİ ASKERLİK YASASI NE GETİRİYOR?

Almanya’da 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni askerlik hizmeti yasası kapsamında, 2008 ve sonrasında doğan erkekler için zorunlu askerlik yoklaması yapılması öngörülüyor. Düzenleme ile ordudaki gönüllü personel sayısının artırılması amaçlanırken, hedeflenen seviyelere ulaşılamaması durumunda Federal Meclis’in zorunlu askerlik uygulamasını yeniden devreye sokabileceği ifade ediliyor.