Kuzey Kore’de yeni anayasa dönemi! Nükleer güç Kim Jong-un'un iki dudağının arasında

Kim Jong-un’un talimatıyla yenilenen Kuzey Kore anayasasında yer alan nükleer silahlara ilişkin yeni madde, başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere bölge ülkelerinde endişe yarattı. Metinde yer alan ifadeler, Pyongyang’ın askeri stratejisinde daha sert bir döneme girildiği şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore yönetimi, son dönemde hız verdiği balistik füze denemeleri ve askeri tatbikatların ardından anayasal düzeyde dikkat çekici bir değişikliğe imza attı.

Resmi kaynaklarca duyurulan yeni düzenlemeye göre, ülkenin savunma politikası nükleer kapasitenin güçlendirilmesi üzerine yeniden şekillendirildi. Anayasada yer alan yeni maddede, “Kuzey Kore savaşı önlemek amacıyla nükleer silahların geliştirilmesini ilerletecek. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet işleri komisyonu başkanı olarak nükleer kuvvetleri kullanma yetkisine sahip” ifadeleri yer aldı.

KİM JONG-UN'UN YETKİLERİ GENİŞLİYOR

Söz konusu değişiklik, nükleer silahların yalnızca caydırıcılık unsuru olmaktan çıkıp doğrudan liderin kontrolünde aktif bir askeri araç olarak konumlandırıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu durum, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırabilecek bir gelişme.

Öte yandan anayasa değişikliğiyle birlikte Kim Jong-un’un ülkenin “devlet başkanı” olarak tanımlanması da dikkat çekti. Bu adımın, liderin siyasi ve askeri yetkilerini daha da merkezileştirdiği belirtildi.

KOMŞU ÜLKELER ENDİŞELİ

Kuzey Kore’nin son dönemde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri, özellikle Japonya ve Güney Kore’de güvenlik kaygılarını artırmıştı. Yeni anayasa maddesinin ise bu endişeleri daha da derinleştirdiği ve uluslararası toplumda yakından takip edildiği ifade edildi.

Analistler, Pyongyang yönetiminin bu hamlesinin yalnızca iç hukuk düzenlemesi değil, aynı zamanda dış dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı görüşünde.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

