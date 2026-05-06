13 yaşındaki saldırgan okul koridorunda kurşun yağdırdı! 2 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’nın kuzeybatısındaki Acre eyaletine bağlı Rio Branco kentinde bulunan Sao Jose Enstitüsü, sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olduğu belirtilen bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda iki okul çalışanı yaşamını yitirdi.

Olayın, öğrencinin okul binasına girerek yönetim bölümüne yönelmesiyle başladığı bildirildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırgan, müdürün odasının bulunduğu koridorda peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu biri 11 yaşında bir öğrenci olmak üzere iki kişi de yaralandı. Yaralı kız çocuğunun bacağından vurulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

SİLAH ÜVEY BABASINA AİT ÇIKTI

Saldırının ardından kısa sürede yakalanan çocuk gözaltına alınırken, olayda kullanılan 380 kalibrelik tabancanın üvey babasına ait olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, silahın sahibini de gözaltına aldı.

Acre Askeri Polis yetkililerinden Yarbay Felipe Russo, yaptığı açıklamada saldırganın okul öğrencisi olduğunu doğrularken, olayın tek başına planlanıp planlanmadığının araştırıldığını belirtti. Russo ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı öğrencilerin de inceleme altına alındığını ifade etti.

OKUL SALDIRILARINDA ARTIŞ VAR

Bu trajik olay, Brezilya’da son yıllarda artış gösteren okul saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Ülkede farklı eyaletlerde meydana gelen benzer olaylar, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu yönündeki tartışmaları derinleştirdi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıklarken, kamuoyunda ise çocuk yaşta şiddet eğilimi ve silaha erişim konuları yeniden tartışılmaya başlandı.