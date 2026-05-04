Son dakika | Diyarbakır'da okul önünde silah sesleri duyuldu: Öğrenciler apar topar tahliye edildi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları gündemdeki yerini korurken, Diyarbakır’da da korku dolu anların yaşandığı bir olay meydana geldi.

Kahramanmaraş okul saldırısında flaş gelişme: Saldırganın silahı okula nasıl soktuğu belli oldu

Amidahaber'de yer alan bilgilere göre; Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu’nun önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, öğrencilerin derste olduğu sırada pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe yol açarken, okul görevlilerinin müdahalesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından okul yönetimi durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edilirken, okul önündeki hareketlilik aileleri de endişelendirdi. Bazı veliler çocuklarını almak için okula akın etti. Özellikle anaokulu öğrencileri güvenlik amacıyla tahliye edilirken, çevrede büyük bir panik yaşandığı gözlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak kullandıkları pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

‘ONU GÖRÜNCE KAÇTIM, POLİSLER YAKALADI’

Olayın görgü tanığı Yunus Gencer, şüpheliyi görünce kaçtığını belirterek, “Şüpheli gelip birkaç el ateş açtı. Ben de anaokulundan çocuğumu almaya gelmiştim. Kadınların koştuğunu gördüm. Ne olduğunu sorunca, bana birinin pompalı tüfekle geldiğini, ateş açtığını söyledi. Pompalıyla etrafına sıkıyordu. Aramızda yakın bir mesafe vardı, onu görünce kaçtım. Yanımdaki biri ‘yanımda silah var, sıkacaktım ama pompalı bana isabet eder diye sıkmadım’ dedi. Adam sonra kaçıp gitti. Sonra polisler gelip onu yakaladı” ifadelerini kullandı. (DHA)