Dışişleri Bakanı Fidan'dan Atina ve Rum yönetimine: İstedikleri kadar saklasınlar, hedefleri Türkiye!

Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl da küresel diplomasinin en kritik başlıklarının ele alındığı bir platforma dönüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forum kapsamında 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 başkan yardımcısı ve 50 bakanın ağırlandığını belirterek, yoğun temas trafiğinde bölgesel ve küresel krizlerin masaya yatırıldığını ifade etti.

Dörtlü diplomasi Antalya’da buluşuyor: Bölgesel krizler masada

İSRAİL-YUNANİSTAN-GKRY İŞ BİRLİĞİNE TEPKİ

Fidan’ın en dikkat çeken başlıklarından biri ise Doğu Akdeniz’deki askeri dengeler oldu. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kurulan askeri iş birliğine sert tepki gösteren Fidan, bu ittifakın doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını açık şekilde dile getirdi. Türkiye’ye yönelik herhangi bir güvence verilmediğini hatırlatan Fidan, liderlerin açıklamalarının da bu yönelimi açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Bölgedeki askeri bloklaşmanın yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için kaygı verici olduğunu vurguladı.

Fidan, Türkiye’nin bu tür gelişmeler karşısında hazırlıklı olduğunu belirtirken, Ankara’nın önceliğinin çatışma değil istikrar olduğunu ifade etti. Ancak mevcut ittifakların gerilimi artırdığına dikkat çekerek, bunun uzun vadede daha büyük krizlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

"BÖLGE KENDİ POTANSİYELİNİ KULLANMIYOR"

Forum kapsamında yürütülen diplomasi trafiğine de değinen Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan arasında gerçekleştirilen dörtlü mekanizmada bölgesel iş birliği imkanlarının ele alındığını aktardı. Bu görüşmelerde seyrüsefer serbestisi, güvenlik ve ekonomik iş birliği gibi başlıkların gündeme geldiğini belirten Fidan, bölgenin kendi potansiyelini yeterince kullanamadığını söyledi.

GAZZE BARIŞ PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Gazze’deki savaş da forumun ana gündemlerinden biri oldu. Fidan, Gazze Barış Planı üzerinde çalışan ülkelerin yeniden bir araya geldiğini ve sürecin detaylı şekilde değerlendirildiğini ifade etti. İsrail’in politikalarını sert sözlerle eleştiren Fidan, bu yaklaşımın artık sadece bölgesel değil küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti.

"ATEŞKES UZATILMALI"

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere de değinen Fidan, mevcut ateşkes süresinin yetersiz olduğunu ve uzatılması gerektiğini vurguladı. Tarafların müzakere iradesinin sürdüğünü ifade eden Fidan, dünya genelinde yeni bir savaş ihtimaline karşı ciddi bir endişe olduğunu söyledi.

UKRAYNA-RUSYA ARABULUCULUĞU

Öte yandan Ukrayna-Rusya hattında da dikkat çeken gelişmeler yaşandığını belirten Fidan, her iki tarafın da İstanbul’da yeniden müzakere masasına dönmeye olumlu baktığını açıkladı. Türkiye’nin arabuluculuk rolünün önemine dikkat çekti.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN BARIŞI

Güney Kafkasya’da ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin son aşamaya geldiğini ifade eden Fidan, nihai anlaşmanın bölge için yeni bir istikrar kapısı açacağını söyledi. Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesinin hem ekonomik hem de stratejik açıdan kritik olduğuna vurgu yaptı.

AFRİKA KONUSU DA MASADA

Afrika başlığına da özel bir yer ayırdıklarını belirten Fidan, Somali, Sudan ve Libya gibi ülkelerde barış ve istikrar çabalarına Türkiye’nin aktif destek verdiğini ifade etti.

Tüm bu başlıkların ortasında Fidan’ın verdiği en net mesaj ise bölgesel sorunların çözümüne dair oldu: Bölgenin artık dışarıdan bir “kurtarıcı” bekleme dönemini geride bırakması gerektiğini belirten Fidan, yerel aktörlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.