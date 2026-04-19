İran'dan boğazlar üzerinden güç gösterisi: Okyanus ötesi güvenlik dönemi bitti

İran’ın üst düzey isimlerinden Ali Ekber Velayeti, ABD’nin bölgedeki etkisinin sona erdiğini savunarak, stratejik deniz geçişlerinin kontrolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Velayeti, Hürmüz’den Babülmendep’e uzanan hattın artık “bölge ülkeleri ve müttefiklerinin” kontrolünde olduğunu söyledi.

İran lideri Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD’nin küresel güvenlik politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Velayeti, “okyanus ötesinden güvenlik dayatma” döneminin sona erdiğini ifade etti.

Velayeti, küresel ticaret ve enerji akışı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı ve Malakka Boğazı gibi bölgelerde güvenliğin artık bölge ülkeleri tarafından sağlandığını belirtti. Açıklamasında, Babülmendep Boğazı için ise Yemen’deki Husilere işaret ederek “kardeşlerimiz Ensarullah’ın kontrolünde” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA MESAJ

ABD’nin bölgedeki etkisini kaybettiğini savunan Velayeti, Avrupa ülkelerine de dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Fransada Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini görüşmek üzere bir araya gelen ülkelere tepki gösteren Velayeti, “Eğer İngiltere ve Fransa bu konuda endişeliyse önce Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı gibi kendi bölgelerindeki sorunlara odaklanmalılar” dedi.

Velayeti’nin açıklamaları, Ortadoğu’daki güç dengeleri ve deniz yollarının kontrolüne ilişkin gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Özellikle enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip boğazlar üzerinden verilen bu mesajlar, bölgesel rekabetin yeni bir boyut kazandığı şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi

