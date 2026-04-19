Son Dakika | Trump'tan yeni açıklama: İran ile anlaşma olacak

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkesi büyük ölçüde ihlal ettiğini ancak buna rağmen iki ülke arasında anlaşma olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın ateşkesi ciddi şekilde ihlal ettiğini ancak buna rağmen anlaşma yapılacağını belirtti.

Açıklamasında "İran dün Hürmüz Boğazı’nda ateş açmaya karar verdi — Bu, ateşkes anlaşmamızın TAM BİR İHLALİ! Atışların birçoğu bir Fransız gemisini ve Birleşik Krallık’tan bir yük gemisini hedef aldı. Bu hiç hoş değildi, öyle değil mi?

Temsilcilerim İslamabad, Pakistan’a gidiyor — Yarın akşam orada olacaklar ve müzakereler yapacaklar. İran kısa süre önce boğazı kapattığını duyurdu; bu garip, çünkü bizim ABLUKAMIZ zaten orayı kapatmış durumda. Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve kapalı geçişten en çok zararı onlar görüyor — günde 500 milyon dolar! Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta şu anda birçok gemi ABD’ye, Teksas, Louisiana ve Alaska eyaletlerine doğru yola çıktı, yük almak için — bunun için İran Devrim Muhafızları’na teşekkürler; her zaman “sert adam” olmak istiyorlar!

Oldukça adil ve makul bir ANLAŞMA teklif ediyoruz ve umarım kabul ederler; çünkü eğer etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran’daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yok edecek. ARTIK NAZİK DAVRANMA YOK! Hızlıca ve kolayca geri adım atacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacak — ki bu, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran’a karşı yapılması gereken bir şeydi. İRAN’IN ÖLDÜRME MAKİNESİNİN SONA ERME ZAMANI GELDİ!" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, İran'a karşı açık tehditte bulundu.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Pakistanlı yetkililer ve yerel medya kaynakları, ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur müzakereler öncesinde diplomatik hareketliliğin hız kazandığını bildirdi. Başkent İslamabad’da pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen görüşmeler öncesinde, Washington’dan gelen ve “öncü heyet” olarak nitelendirilen ABD’li diplomatik ekibi taşıyan iki uçağın kente iniş yaptığı açıklandı. Yetkililer, söz konusu heyetin müzakerelerin hazırlık sürecini yürütmek üzere erken geldiğini belirtirken, Geo News tarafından aktarılan bilgilere göre şehir genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı; özellikle toplantının yapılacağı bölgelerde polis ve güvenlik güçlerinin yoğun şekilde konuşlandırıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

