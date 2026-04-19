Tom Cruise’tan rekor anlaşma: Top Gun 3 için dudak uçuklatan rakam

Yayınlanma:
Hollywood’un en büyük yıldızlarından Tom Cruise, efsaneleşen karakteriyle bir kez daha beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Yeni film için alacağı ücret ise sinema tarihine geçecek seviyede.

Hollywood’un en ikonik serilerinden biri olan Top Gun yeniden gündemde. Serinin yeni halkası için hazırlıklar sürerken, başrol oyuncusu Tom Cruise’un alacağı ücret dikkat çekici boyutlara ulaştı.

63 yaşındaki yıldızın, Pete “Maverick” Mitchell karakterine yeniden hayat vermek için yaklaşık 150 milyon dolar kazanacağı öne sürülüyor. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Cruise, Hollywood tarihinin en yüksek kazanç elde eden oyuncularından biri olacak.

GİŞE GELİRİNDEN PAY

Cruise, serinin 2022 yılında vizyona giren devam filmi Top Gun: Maverick ile de büyük bir başarı yakalamış ve bu projeden yaklaşık 100 milyon dolar gelir elde etmişti. Yeni filmle birlikte bu başarının daha da ileri taşınması bekleniyor.

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer’ın üstleneceği Top Gun 3 için Cruise’un yalnızca sabit ücretle yetinmeyeceği, aynı zamanda filmin gişe gelirinden yaklaşık yüzde 8 pay alacağı da konuşuluyor.

Henüz çekim takvimi netleşmeyen filmin, 2028 yazında vizyona girmesi planlanıyor. Projenin, hem gişe hem de eleştirmen başarısı açısından serinin önceki filmlerinin izinden gitmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

