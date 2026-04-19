Sahte ayı kostümüyle 142 bin dolarlık dolandırıcılık!

ABD’nin California Sigorta Departmanı, “Operation Bear Claw” adı verilen kapsamlı soruşturmada sıra dışı bir dolandırıcılık yöntemini gün yüzüne çıkardı. Soruşturma dosyasına göre şüphelilerden biri ayı kostümü giyerek Rolls-Royce ile iki farklı Mercedes marka araçta hasar oluşturdu ve bu olayları sigorta şirketlerine gerçek bir yaban hayatı saldırısı gibi sundu.

Yetkililer, şüphelilerin bu sahte saldırıları desteklemek için San Bernardino Dağları’nda çekildiği iddia edilen videolar kullandığını belirtti. Görüntülerde araçların içinde dolaşan “ayı” figürü yer alırken, koltuk döşemeleri ve kapılardaki çizikler de kanıt olarak gösterildi. Bu materyallerle birlikte yaklaşık 142 bin dolarlık tazminat başvurusu yapıldığı açıklandı.

RAPORLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak incelemeler sonucunda videolardaki varlığın gerçek bir ayı olmadığı ortaya çıktı. California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı’ndan bir uzman, görüntüleri değerlendirerek bunun “açıkça ayı kostümü giymiş bir insan” olduğunu raporladı. Bu tespitin ardından operasyon derinleştirildi ve şüphelilerin evinde kullanılan kostüm de ele geçirildi.

Los Angeles bölgesinde yaşayan iki erkek ve bir kadın, sigorta dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti. Mahkeme, sanıklara hafta sonu cezaevi uygulaması ve denetimli serbestlik cezası verdi. Ayrıca iki sanığın 50 bin doların üzerinde geri ödeme yapmasına karar verildi.

DÖRDÜNCÜ ŞÜPHELİ MAHKEMEYE ÇIKACAK

Olayla bağlantılı olduğu belirtilen dördüncü şüphelinin ise Eylül ayında mahkemeye çıkacağı bildirildi. Yetkililer, California’da gerçek ayıların yerleşim alanlarına zaman zaman girdiğini, ancak bu olayın tamamen planlı bir dolandırıcılık girişimi olduğunu vurguladı.