Malezya'da yüzen kasabada yangın çıktı: 1000 ev küle döndü binlerce kişi yerinden oldu

Bernama ajansının haberine göre, İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesindeki bir kasabada 4 hektardan geniş alanda yangın çıktığını belirtti.

Kampung Bahagia'da görevli polis yetkilisi George Abd Rakman da suyun üzerine kurulu kasabada yaklaşık 1200 yüzer temelli evin 1000'e yakınının yangında yok olduğunu, 9 bin kasaba sakininin yerinden olduğunu ifade etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangının söndürüldüğünü, kasabada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden George, yangının sebebinin soruşturulduğunu belirtti. (AA)