Malezya'da yüzen kasabada yangın çıktı: 1000 ev küle döndü binlerce kişi yerinden oldu
Yayınlanma:
Malezya'nın Sabah eyaletinde yüzen kasabada çıkan yangın sonucu yaklaşık 1000 ev kül oldu, 9 bin kişi yerinden oldu.
Bernama ajansının haberine göre, İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesindeki bir kasabada 4 hektardan geniş alanda yangın çıktığını belirtti.
Kampung Bahagia'da görevli polis yetkilisi George Abd Rakman da suyun üzerine kurulu kasabada yaklaşık 1200 yüzer temelli evin 1000'e yakınının yangında yok olduğunu, 9 bin kasaba sakininin yerinden olduğunu ifade etti.
Çin'de yüksek katlı binada yangın çıktı: 3 ölü, 23 yaralı
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Yangının söndürüldüğünü, kasabada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden George, yangının sebebinin soruşturulduğunu belirtti. (AA)
