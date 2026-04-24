Intel'in geliri ilk çeyrekte yüzde 7 arttı

ABD merkezli çip üreticisi Intel, bu yılın ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrek bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Şirketin açıkladığı finansal verilere göre, Intel'in ilk çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 7 oranında artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar gelir bildiren şirket, bu yılın ilk çeyreğinde gelirini 13,6 milyar dolara yükseltti.

NET ZARAR 3,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Geçen yılın ilk çeyreğinde 821 milyon dolar net zarar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 3,7 milyar dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına düşen zararı da bu tabloya paralel olarak artış gösterdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 19 sent olan zarar, bu dönemde 73 sente yükseldi. Ancak şirket, tek seferlik kalemler hesaplamanın dışında tutulduğunda hisse başına 29 sent kar elde edildiğini raporladı.

İKİNCİ ÇEYREK ÖNGÖRÜLERİ BELLİ OLDU

Intel, finansal sonuçlarıyla birlikte önümüzdeki döneme dair rehberliğini de paylaştı. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde toplam gelirinin 13,8 milyar dolar ile 14,8 milyar dolar aralığında gerçekleşmesini öngördüğünü duyurdu. (AA)