Goldman Sachs duyurdu: Hürmüz açılırsa toparlayabilir

Küresel finans devi Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması durumunda Körfez ülkelerindeki petrol üretiminin hızla toparlanabileceğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden işler hale gelmesi senaryosu üzerine bir analiz yayımlayan yatırım bankası Goldman Sachs, Körfez bölgesindeki üretimin toparlanma hızına dair kritik uyarılarda bulundu.

Bankanın tahminlerine göre, nisan ayında Körfez’deki günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 14,5 milyon varili devre dışı kalmış durumda. Bu miktar, bölgenin savaş öncesi toplam arzının yüzde 57’si gibi devasa bir kayba denk geliyor.

Bu büyük kesintinin temel sebebi tesislerin fiziksel olarak yıkılması değil, daha çok stok yönetimi stratejileri çerçevesinde alınan kararlar. Ancak kapalı kalan vanaların yeniden açılması, sadece bir kolu çevirmekle mümkün olmayacak.

ALTYAPI HASARI VE TANKER KRİZİ

Goldman Sachs’ın araştırma raporuna göre, boğazın güvenli ve kalıcı bir şekilde ulaşıma açılması durumunda, petrol tesislerine yönelik yeni bir saldırı olmazsa üretim görece hızlı bir ivme kazanabilir. Bu süreçte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ellerindeki yedek kapasite sayesinde süreci göğüsleyecek ülkeler olarak öne çıkıyor.

Ancak rapor, toparlanmanın önündeki iki büyük barikatı şöyle sıralıyor:

BOŞ TANKER KAPASİTESİ ÇÖKTÜ

Körfez bölgesindeki boş tanker kapasitesi yaklaşık 130 milyon varil düzeyine geriledi. Bu, kapasitede yüzde 50 oranında bir daralma anlamına geliyor ve üretilen petrolün taşınmasını imkansız kılıyor.

KUYU HASARLARI VE BAKIM MALİYETLERİ

Kuyuların uzun süre kapalı tutulması, özellikle düşük basınçlı rezervuarlarda akış hızının düşmesine yol açtı. Tam kapasiteye geçiş öncesinde milyonlarca dolarlık maliyetli bakım operasyonları yapılması gerekiyor.

İRAN VE IRAK’TA TABLO DAHA KARANLIK

Bölgesel bazda bakıldığında, petrol üretiminin toparlanma süreci her ülkede aynı hızda ilerlemeyecek. İran ve Irak, altyapısal ve siyasi riskler nedeniyle Suudi Arabistan’a kıyasla çok daha çetin zorluklarla mücadele etmek zorunda.

Körfez üreticileri boğaz açıldıktan sonraki ilk üç ayda kaybettikleri üretimin ancak yüzde 70’ini geri kazanabilecek. Altı aylık bir sürenin sonunda ise bu oranın yüzde 88’e çıkması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, boğaz açılsa bile üretimin tamamen eski seviyesine dönmesi aylar sürecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

