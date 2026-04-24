Türkiye'de gıda fiyatlarındaki aşırı artışlar, "maliyet artışı" gerekçesinin ötesine geçerek geniş çaplı bir manipülasyon halini aldı. Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından yapılan denetimler, tarladan rafa uzanan zincirde fahiş kâr oranlarını ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pazardaki fahiş fiyatları soruşturmaya aldı.

BAŞSAVCILIK "PAZAR" SORUŞTURMASINA BAŞLADI

Bakanlık verilerine göre, 42 TL’ye alınan çarliston biberin 249 TL’ye, 5 TL’lik maydanozun 19 TL’ye ve 30 TL’ye ithal edilen ayvanın 225 TL’ye satıldığı tespit edildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun aykırılık başına 1,8 milyon TL’ye ulaşan idari para cezalarına rağmen, piyasadaki fiyat istikrarsızlığının ve stokçuluk faaliyetlerinin devam etmesi üzerine yargı devreye girdi.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün aktardığına göre; idari para cezalarının caydırıcı olmaması nedeniyle adli merciler fahiş fiyat artışlarına yönelik kapsamlı soruşturmalar başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kırmızı et piyasasına yönelik 8 ilde gerçekleştirdiği ve 7 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sürece dahil oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere yönelik Türk Ceza Kanunu’nun 237. maddesindeki "Fiyatları Etkileme" suçu kapsamında adli işlem başlatılacağını; bu kapsamda hapis cezası, işletme kapatma ve lisans iptali gibi ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

BAKANLIKTAN "FAHİŞ FİYATA SATANLARI" İSTEDİ

Yargı sürecinin işleyişine dair detaylar da netleşmeye başladı. Başsavcılığın, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan denetim raporlarını ve vatandaşlardan gelen ihbarları topladığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Vergi Daireleri ve MASAK’tan (Mali Suçları Araştırma Kurulu) da veriler talep edildi. Gelen tüm mali bilgiler karşılaştırılarak, fahiş fiyat artışlarının temelinde yatan kayıt dışı satışlar ve vergi usulsüzlükleri mercek altına alınacak.

İncelemeler sonucunda suçun unsurları tam olarak tespit edildiğinde, işletmelerin kapatılması ve yöneticilere hapis cezası verilmesi gibi seçeneklerin gündeme geleceği ve önümüzdeki süreçte adli operasyonların hız kazanacağı belirtildi.