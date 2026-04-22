Bir saatte 40 kişiyi dolandırdılar! Kiralık ev ararken tuzağa düşmeyin

Ev kiralamak isteyen ve internetten uygun fiyatlı sahte ilanlara yönelen bazı vatandaşlar, “kapora dolandırıcılarının” tuzağına düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayet dosyasından elde edilen verilere internette gördüğü ilandaki daireyi kiralamak için telefonda 19 bin liraya anlaşan bir kişi, kendisine verilen banka hesap numarasına kapora olarak 38 bin lira gönderdi.

Daha sonra ise, başka bir numaradan yeniden aranan vatandaşa gönderilen paranın açıklama kısmına "depozito" yazıldığı için vergi kesilemediği, mevcut tutarın üç gün içinde iade edilmemesi için kira kapora bedeli olarak yeniden 38 bin lira göndermesi gerektiği aktarıldı.

Görüşme sırasında telefon ekranında "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü" yazdığını gören kiracı, kendisine söylendiği gibi 38 bin lira daha gönderdi. Toplamda 76 bin TL para gönderen vatandaş, ödeme yaptıktan sonra ise daha önce görüştüğü kişilere ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“KAPORA DOLANDIRICILIĞI YAPILAN İLANLAR VAR”

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, dolandırıcılık yöntemlerinin, alınan önlemlere rağmen hala tamamen sona ermediğini belirtti. Sahte veya yanıltıcı ilanla kapora dolandırıcılığının da yeni bir yöntem olmadığını belirten Aşa, bu konudaki yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) kurduğunu kaydetti.

"Bu sistemde ev sahibi, emlakçıya yetki veriyor. Diyor ki 'Benim adıma, benim emlağımla ilgili ilan verebilirsin.' E-Devletten ben yetki aldığım zaman ilanı çıkabiliyorum veyahut ev sahibi, gerçekten o evin sahibiyse kendi bireysel ilan verebiliyor. Bunu da sistem kontrol ediyor. Tapu bu kişinin mi, değil mi? Veya anne, baba, çocukları adına birinci derece yakınına aitse, sahibi sıfatıyla ilan verebiliyor” diyen Aşa, “Ama bakıyorsunuz halen sahte ve yanıltıcı ilan veya kapora dolandırıcılığı yapılan ilanlar var. Eskisi gibi çok değil ama yine de bitmedi” sözlerini sarf etti.

“EMLAKÇININ ADINA SAHTE KAPORA VERİYORLAR”

Aşa, açıklamasının devamında dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirdiğini ifade ederek bazı emlak firmalarının e-Devlet üzerinden aldığı yetki bilgilerinin kopyalanarak kullanıldığına ilişkin şikayetler aldığını ifade etti.

"Bize yapılan birçok şikayette, bazı emlak firmalarının e-Devlet üstünden aldığı yetki şifresiyle bunu kullandıkları yönünde bilgiler geldi.” ifadelerini kullanan Aşa, “Adam bu şifreyi kopyalıyor ve emlakçının adına sahte ilan veriyor. Bu sahte ilan sonucunda ev kiralamak isteyenlere, 'Ev ucuz, bir an önce evi vermem lazım. İhtiyacım var. İstanbul dışındayım. Bana acele şu IBAN'a, şu havaleyi çıkın, o şekilde geleyim. Hiçbir şey yoksa kalkıp İstanbul'a gelmem' gibi ikna edici bir şekilde vatandaştan kapora alıyorlar" dedi.

1 SAATTE 40 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR!

Söz konusu yöntemle, bazı kişilerden birkaç kez kapora alındığına dikkat çeken Aşa, "Geçen sene bir saat içinde 40 kişiden bu şekilde kapora alındığı yönünde bize bilgi geldi. Vatandaşın bu konuda azami dikkatli olması lazım. 'Emlakçıyım' diyorsa, gidin mutlaka ofisine bakın. Böyle bir emlak ofisi var mı yok mu? Bu kişi yetkili bir emlakçı mı değil mi? 'Sahibiyim' diyorsa, o kişiden mutlaka tapu ve kimlik bilgisi isteyin. Hiç kimsenin IBAN'ına havale çıkmayın” dedi.

“Ancak kanaat getirdiğiniz zaman, 'Evet, bu emlakçı veya bu ev sahibi' diyorsanız... Bunun dışında hiç kimseye kapora kesinlikle göndermeyin" diyen Aşa, "Tapudan bazen mesaj geliyormuş. Diyorlar ki 'Tapudan bizi aradılar, sizin mülkünüzle ilgili bir tasarruf var' gibi. O da yeni bir dolandırıcılık. Tapu, belediye veya bir kurum hiçbir zaman kiralık bir ev için vatandaşı aramaz, vatandaşla muhatap olmaz veya vatandaşa bilgi vermez" ifadelerine yer verdi.

Aşa, sözleri "Bazen emlakçı farkına varmıyor. Çünkü ilan sitesine şifreyle giriliyor. Bunu devamlı kontrol etmesi lazım. Kendi verdiği ilanlarını mutlaka kontrol etmeleri lazım. Biz emlakçılara sık sık şifreyi değiştirmelerini söylüyoruz. Böyle bir olay vuku bulduysa, hemen savcılığa müracaat etmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

“TAŞINMAZIN MALİKİNDEN TAPU BİLGİSİNİ SORGULASINLAR”

Emekli tapu müdürü avukat Betül Ekin ise kiralama ve satış işlemlerinde izlenmesi gereken hukuki sürece ilişkin bilgiler verirken "Vatandaşlar öncelikle ilanda gördükleri taşınmazın malikiyle birebir görüşmeyi ve evi yerinde görmeyi tercih etmeliler. Telefonla görüştüklerinde, herhangi bir kapora göndermemelerini özellikle öneririm. Öncelikle taşınmazın malikiyle birebir görüşsünler, taşınmazı yerinde görsünler. Taşınmazın malikinden tapu bilgisini sorgulasınlar" dedi.

"Eğer şartlarda anlaşılırsa protokol yapılmasını tavsiye ederim. Bu, taşınmaz maliki, emlak danışmanı olabilir. Bir ön protokol yapıldıktan sonra kapora gönderilmelidir. Kapora gönderilen hesabın taşınmaz malikine ait olması da çok önemli" ifadelerini kullanan Ekin, "Kiralama işlemlerinde ilgili tapu müdürlüğünden herhangi bir mesaj gelmez. Kiralama genelde Türkiye’de şahıslar arasında adi sözleşme olarak yapılıyor. Tapu müdürlüğünün bu sözleşmede herhangi bir dahli olmuyor. Kesinlikle vatandaşlarımız, 'tapudan mesaj gelecek' gibi şeylere inanmasın" açıklamasında bulundu. (AA)