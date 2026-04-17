İnternetten araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık! Cezası belli oldu

İnternetten araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık! Cezası belli oldu
Adana’da internet üzerinden araç kiralama ilanı vererek bir kişiden 53 bin 800 lira aldığı ve daha sonra irtibatı kestiği belirlenen sanığın cezası belli oldu.

Adana'da internet üzerinden araç kiralama ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığın cezası belli oldu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık M.T. ve müşteki N.S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, N.S.'nin internet sitesinde araç kiralama ilanını görüp tanıştığı M.T.'nin, kendi banka hesabına 53 bin 800 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın N.S. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade etti.

M.T'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sunuldu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Savunması alınan M.T., suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

N.S. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 6 yıl 3 ay hapis ve 175 bin lira para cezasına çarptırdı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

