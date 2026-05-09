Arnavutköy'de fabrika yangını: Alevler çevredeki yapılara sıçradı

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek etraftaki yapılara yayıldı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, etkisini artırarak fabrikanın çevresinde yer alan diğer yapılara da sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, fabrikanın çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak sivil geçişini durdurdu.

Alev alev yanan tanker kullanılamaz hale geldi

Geniş alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. (DHA, AA)