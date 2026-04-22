Önce Edirne sonra Silivri ziyareti: CHP ve DEM’li 13 partiden cezaevindeki adaylar için AKP'ye çağrı

CHP, DEM, TİP, EMEP, EHP, TÖP, ESP, DBP, Devrimci Parti, SODAP, SYKP, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Yeşil Sol Parti temsilcilerinden oluşan bir heyet bugün önce Edirne Cezaevi'nde, Selahattin Demirtaş ve Adnan Mızraklı'yı ziyaret etti.

Demirtaş'tan muhalefete çağrı

Demirtaş ziyaretinin ardından Edirne Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan heyetin ardından Demirtaş'ın gönderdiği mektup okundu. Demirtaş mektubunda Türkiye'nin büyük bir değişime gebe olduğunu ifade edip birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiği vurguladı. Heyet, buradaki açıklamasının ardından Silivri'ye geçti. Burada Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala ile yapılan görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, iktidarı eleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İBB duruşmalarının cezaevindeki salonda devam ettiğini hatırlatıp Türkiye'nin geleceğinin cezaevlerinde inşa edilemeyeceğini ifade etti.

DEMİRTAŞ VE İMAMOĞLU İÇİN NET ÇAĞRI

AİHM kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini aktaran Bakırhan; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Öte yandan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuksuz bir şekilde yargılanması gerektiğini kaydededen Bakırhan, iktidara da çağrıda bulundu.

Bakırhan'ın konuşmasından bir kısım şu şekilde oldu:

"Ülkenin geleceği, Sincan, Silivri, Edirne, Kandıra cezaevlerinde inşa edilemez. Bir gelecek kuracaksak cezaevlerindekilerin özgür olması lazım. Bu ülkeye cezaevleri değil, barış hukuku lazım. Türkiye toplumu adalet konusunda çok güvensiz.

En başında iktidara sesleniyorum: Bunları denenmiş siyasi parti başkanı olarak söylüyorum. Bunlarla kazanamazsınız. Bekir Kaya 10 yıldır cezaevinde ama Van halkı 14’te 14 yaptı. İstanbul iradesini cezaevine atsanız da değişmeyecek. Meclis bir rapor hazırladı. Meclis bile bu haksızlıkları tespit etti. Bir an önce AİHM kararları uygulanmaları. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala serbest bırakılmalı.

Bırakılmalı ki Türkiye toplumu bu sürecin ciddiyetine inansın. Bir taraftan süreç bir taraftan ceza kimse inanmıyor. İmamoğlu’nun, Can Atalay’ın, Selçuk Kozağaç’lının suçu var ise yargılanmasın ve tutuksuz yargılansın.

İktidara bir kez daha buradaki siyasi partilerle çağrı yapıyoruz: Cezaevlerindeki duruşmalar geleceğimizi inşa etmeyeceğine göre gelin hep birlikte barışla inşa edelim. Biz de o irade var. Bu cezaevlerinin Türkiye toplumuna bir yararı olmaz. Tutsaklar bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyorum. Serbest bırakılana kadar mücadelemizi devam edeceğimizi belirtiyorum"